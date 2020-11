Basaksehir – Manchester United: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Basaksehir – Manchester United del 4 novembre 2020 in diretta: presentazione, cronaca e tabellino in tempo reale del match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League

ISTANBUL – Nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 novembre, alle ore 18:55, si giocherà Basaksehir – Manchester United, sfida valevole per la terza giornata del Girone H della Champions League 2020/2021. Da una parte, i padroni di casa che arrivano dalla buona vittoria nel campionato turco raggiunta alla settima giornata, lontano dalle mura di casa, con il risultato di 1-2 contro il Konyaspor. Il Basaksehir occupa attualmente la settima piazza della Super Lig con dieci punti raccolti in sette turni. Il Manchester United invece, ha giocato il suo ultimo incontro nella massima serie inglese non riuscendo a trovare punti perdendo la gara in casa con l’Arsenal terminato con il risultato di 0-1. La formazione ospite si trova al quindicesimo posto della Premier League a quota sette punti in sei giornate.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI BASAKSEHIR – I turchi, allenati da Buruk, dovrebbero scendere in campo col 4-1-4-1 con Gunok tra i pali. La linea arretrata a quattro sarà formata da Caicara e Bolingoli sugli out di destra e di sinistra mentre in mezzo ci saranno Skrtel e Epurean. A centrocampo Topal sulla linea mediana mentre a centrocampo spazio al quartetto formato da Visca, Rafael, Kahveci e Turuc. In attacco, invece, verrà schierato Ba, unico terminale offensivo.

MANCHESTER UNITED – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1, con De Gea tra i pali, Tuanzebe e Lindelof centrali con Wa-Bissaka e Shaw terzini. Davanti alla difesa si muoveranno Fred e Pogba. In avanti, infine, dovrebbe agire il trio composto da Mata, Fernandes e Rashford a sostegno dell’unica punta Martial.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Basaksehir – Manchester United, valevole per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport. La partita sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.

Le probabili formazioni di Basaksehir – Manchester United

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-1-4-1): Gunok; Caicara, Skrtel, Epurean, Bolingoli; Topal; Visca, Rafael, Kahveci, Turuc; Ba. Allenatore: Buruk

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Lindelof, Shaw; Fred, Pogba; Mata, Fernandes, Rashford; Martial. Allenatore: Solskjaer.

STADIO: Basaksehir Fatih Terim Stadium di Istanbul