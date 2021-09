Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund 3-4: dove vedere la diretta e risultato finale

La partita Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund dell’11 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 4a giornata di Bundesliga

LEVERKUSEN – Oggi pomeriggio, sabato 11 settembre, alle ore 15:30, si terrà il match Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund, incontro valido per la 4a giornata della Bundesliga. Da una parte troviamo i renani di Gerardo Seoane, in cerca dei 3 punti che gli permetterebbero di raggiungere la vetta della classifica. Che al momento vede la prima posizione occupata dal Wolfsburg, unica squadra della Bundesliga ad aver centrato 3 vittorie su 3 partite disputate. Dall’altra parte del campo ci sarà il Borussia Dortmund di Marco Rose, che attualmente occupa solamente il 5° posto nella classifica del campionato, con 6 punti. Pur essendo reduce di una vittoria casalinga contro l’Hoffenheim: attualmente il Borussia Dortmund ha perso le ultime due partite, in campionato, contro il Bayer Leverkusen.

RISULTATO FINALE: BAYER LEVERKUSEN-BORUSSIA DORTMUND 3-4 SECONDO TEMPO 90' Si conclude qui l’incontro tra Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, 3 a 4 il risultato finale. Un saluto da Calciomagazine che vi ricorda di seguire le prossime dirette 90' Il direttore di gara sventola il cartellino per Marius Wolf, autore dell'intervento scorretto 89' Spazio a Marius Wolf, nuova mossa per l'allenatore 89' Jude Bellingham fuori campo per dar spazio al compagno 86' Cartellino giallo all'indirizzo di Moussa Diaby 84' Entra in campo Mats Hummels per Borussia Dortmund 84' Abbandona il terreno di gioco Marin Pongračić per Borussia Dortmund 79' Karim Bellarabi fa il suo ingresso in campo 79' Kerem Demirbay fuori campo per dar spazio al compagno 78' Entra in campo Lucas Alario per Bayer Leverkusen 78' Lascia il campo Patrik Schick per Bayer Leverkusen 77' In gol Erling Haaland! Per lui realizzando il rigore (rigore procurato da Marco Reus) e punteggio che diventa: 3 a 4 75' Cartellino di color giallo per Odilon Kossounou 71' Raphaël Guerreiro in rete! Il calciatore batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 3 a 3 70' L'arbitro è irremovibile, giallo per Jeremie Frimpong 66' Entra in campo Donyell Malen per Borussia Dortmund 66' Termina qui la partita di Axel Witsel che abbandona il rettangolo di gioco 63' Amine Adli in campo, prende il posto del compagno di squadra 63' Fuori dal campo Paulinho per Bayer Leverkusen 60' Il direttore di gara estrae il giallo a Erling Haaland 60' Inflessibile il direttore di gioco che sventola il cartellino giallo per Florian Wirtz 55' Moussa Diaby in rete! Il calciatore supera il portiere, varia il risultato, ora siamo 3 a 2 49' Julian Brandt in gol! Il calciatore batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 2 a 2 46' Le squadre sono tornate al centro del campo per il secondo tempo, l'arbitro da nuovamente inizio alle ostilità! PRIMO TEMPO 45' Squadre che abbandonano il terreno di gioco dopo il primo tempo, siamo all'intervallo sul punteggio di 3 a 4. Qualche minuto e ci ritroveremo per commentare il secondo tempo 45' Patrik Schick in gol! Il calciatore batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 2 a 1 37' Goal! Occasione per Erling Haaland che segna con un perfetto colpo di testa, assist di Thomas Meunier. 1 a 1 20' Inflessibile l'arbitro estrae il giallo per Thomas Meunier 9' Florian Wirtz in rete! Il calciatore supera il portiere, cambia il risultato, ora siamo 1 a 0 1' Ci siamo, parte l'incontro tra Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund!



Ben trovati alla diretta di Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund, squadre in campo pronte all'inizio del match BAYER LEVERKUSEN: Lukáš Hrádecký; Jonathan Tah, Mitchel Bakker, Odilon Kossounou, Jeremie Frimpong, Robert Andrich, Kerem Demirbay (dal 34' st Karim Bellarabi), Florian Wirtz, Paulinho (dal 18' st Amine Adli), Patrik Schick (dal 33' st Lucas Alario), Moussa Diaby. A disposizione: Andrey Lunev, Panagiotis Retsos, Daley Sinkgraven, Nadiem Amiri, Exequiel Palacios. Allenatore: Gerardo Seoane.



BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Raphaël Guerreiro, Manuel Akanji, Thomas Meunier, Marin Pongračić (dal 39' st Mats Hummels), Mahmoud Dahoud, Julian Brandt, Jude Bellingham (dal 44' st Marius Wolf), Axel Witsel (dal 21' st Donyell Malen), Erling Haaland, Marco Reus. A disposizione: Marwin Hitz, Felix Passlack, Reinier, Göktan Gürpüz, Youssoufa Moukoko, Ansgar Knauff. Allenatore: Marco Rose.



Reti: al 9' pt Florian Wirtz, al 37' pt Erling Haaland, al 45' pt Patrik Schick, al 4' st Julian Brandt, al 10' st Moussa Diaby, al 26' st Raphaël Guerreiro, al 32' st Erling Haaland.



Ammonizioni: al 30' st Odilon Kossounou (BAY), al 25' st Jeremie Frimpong (BAY), al 15' st Florian Wirtz (BAY), al 41' st Moussa Diaby (BAY), al 20' pt Thomas Meunier (BOR), al 15' st Erling Haaland (BOR), al 45' st Marius Wolf (BOR).

La presentazione del match

QUI BAYER LEVERKUSEN – Il Leverkusen di Soane dovrebbe puntare sul 4-2-3-1: Frimpong, Kossounou, Tah e Bakker a comporre il blocco difensivo. Aranguiz e Palacios dovrebbero essere invece la coppia di centrocampo, dietro ai trequartisti Paulinho, Demirbay e Diaby. Unica punta Schick.

QUI BORUSSIA DORTMUND – Anche il Borussia Dortmund di Rose dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1: dal 1′ potremmo trovare Passlack, Akanji, Papadopoulos e Schulz a comporre il pacchetto difensivo. Hazard, Reus e Malen sulla trequarti avversaria, davanti alla coppia di centrocampo Dahoud e Delaney. Davanti a tutti la punta Haaland.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker; Aranguiz, Palacios; Paulinho, Demirbay, Diaby; Schick. Allenatore: Seoane.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Passlack, Akanji, Papadopoulos, Schulz; Dahoud, Delaney; Hazard, Reus, Malen; Haaland. Allenatore: Rose

Dove vederla in TV e streaming

La sfida, in programma per sabato 11 settembre, alle ore 15:30, sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Football ed in streaming mediante l’app Sky Go.