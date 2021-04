Bayern Monaco – Bayer Leverkusen: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Bayern Monaco – Bayer Leverkusen di Martedì 20 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 30° giornata di Bundesliga

MONACO DI BAVIERA – Martedì 20 aprile 2021, alle ore 20.30, si gioca Bayern Monaco – Bayer Leverkusen, gara valida per la 30° giornata di Bundesliga. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 2-3 contro il Wolfsburg e in classifica sono primi con 68 punti; ha inanellato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta (col PSG in Champions) nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 8 gol e subendone 6. Il bilancio del Monopoli é di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 6 reti e ne ha subito 5: viene dalla vittoria casalinga per 3-0 contro il Colonia ed é sesto a quota 47. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di bayern Monaco – Bayer Leverkusen e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara.

La cronaca minuto per minuto e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

BAYERN MONACO:. A disposizione:. Allenatore: Hansi Flick.



BAYER LEVERKUSEN:. A disposizione:. Allenatore: Hannes Wolf.



Reti: al ' pt . Hansi Flick.Hannes Wolf.al ' pt .

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Foggia – Monopoli, valido per la 34° giornata del girone C di Serie C, non verrà trasmessa in diretta televisiva o streaming.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco – Bayer Leverkusen

Il Bayern Monaco dovrebbe invece optare per un 4-2-3-1 con Neuer tra i pali, in difesa Boateng e Sule centrali e Pavard e Davies terzini. A centrocampo Alaba e Goretzka. In attacco Coman e Sané ali, Muller trequartista dietro a Chupo-Moting unica punta. Il Bayer Leverkusen dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 con Lomb tra i pali, in difesa Bender e Tapsoba centrali con Fosu-Mensah e Wendell terzini. In mediana Aranguiz affiancato da Demirbay e Wirtz. In attacco Bailey e Gray ali con Schick punta centrale. Il

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Sule, Davies; Alaba, Goretzka; Coman, Muller, Sané; Chupo-Moting. Allenatore: Flick.

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Lomb; Fosu-Mensah; Bender, Tapsoba, Wendell; Demirbay, Aranguiz, Wirtz; Bailey, Schick, Gray. Allenatore: Bosz.