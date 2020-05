Bayern Monaco – Eintracht Francoforte: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Bayern Monaco – Eintracht Francoforte del 23 maggio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 27° giornata di Bundesliga

MONACO DI BAVIERA – Sabato 23 maggio alle ore 18.30 si giocherà Bayern Monaco – Eintracht Francoforte, incontro valevole per la ventisettesima giornata di Bundesliga. Da una parte c’è la compagine bavarese che viene dal successo esterno contro l’Union Berlino ed in classifica occupano la prima posizione con 58 punti, +4 sul Borussia Dortmund. Dall’altra parte c’è la squadra ospite che viene dalla sconfitta interna contro il Gladbach ed in classifica occupa la tredicesima posizione con 28 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Dalle 17.30 le formazioni ufficiali, dalle 18.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BAYERN MONACO – Flick dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Neuer in porta, pacchetto difensivo composto da Pavard e Davies sulle corsie esterne mentre nel mezzo Alaba e Boateng. A centrocampo Kimmich e Alcantara in cabina di regia con Goretzka, Muller e Gnabry a supporto dell’unica punta Lewandowski.

QUI EINTRACHT FRANCOFORTE – Gli ospiti dovrebbero schierarsi col 3-4-2-1 con Trapp in porta, reparto arretrato formato da Toure, Abraham e Hinteregger. A centrocampo Gacinovic e Fernandes in cabina di regia con con N’Dicka e Kostic sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Rode e Kamada a supporto dell’unica punta Andrè Silva.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bayern Monaco – Eintracht Francoforte, valevole per la ventisettesima giornata di Bundesliga, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco – Eintracht Francoforte

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Alcantara, Goretzka Muller, Gnabry, Lewandowski. Allenatore: Flick

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Toure, Abraham, Hinteregger, N’Dicka, Gacinovic, Fernandes, Kostic, Rode, Kamanda, Andrè Silva. Allenatore: Hutter

STADIO: Allianz Arena