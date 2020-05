Union Berlino – Bayern Monaco 0-2: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Union Berlino – Bayern Monaco del 17 maggio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la 26° giornata di Bundesliga, calcio d’inizio alle ore 18

BERLINO – Nel tardo pomeriggio di oggi, 17 maggio, alle ore 18 si giocherà Union Berlino – Bayern Monaco, match valido per la ventiseiesima giornata di Bundesliga.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: UNION BERLINO-BAYERN MONACO 0-2 (2'T) SECONDO TEMPO 91' Tre minuti di recupero. 88' Tra poco la segnalazione del recupero, vedremo quanti minuti deciderà di assegnare il direttore di gara. 86' Altro cambio per il Bayern Monaco con l'ex Inter Perisic che prende il posto di Gnabry. 84' La rete di Pavard ha, di fatto, chiuso i conti. Bayern Monaco che continua a manovrare mentre l'Union Berlino ha alzato definitivamente bandiera bianca. 82' Cambio nell'Union Berlino con Mees al posto di Ingvartsen. 81' Raddoppio del Bayern Monaco che, sugli sviluppi di un corner, stacca più in alto di tutti ed insacca di testa, allungano i bavaresi. 80' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL BAYERN MONACO! PAVARD! 79' Occasione per il Bayern Monaco con Gnabry che, dall'interno dell'area, calcia col mancino ma l'estremo difensore dell'Union salva in qualche modo i suoi. 77' Chance importante per i bavaresi con Coman che, servito da Gnabry, conclude l'azione con un tiro-cross. Occasione potenziale sciupata dalla squadra di Flick. 76' Un quarto d'ora più recupero alla conclusione del match, clima ancor più surreale visto che il pubblico dell'Union Berlino è rinomato per il suo calore. 74' Bayern Monaco che sta legittimando il minimo vantaggio senza troppi affanni, Union Berlino che però è ancora in partita. 72' Primo cambio anche nel Bayern Monaco con Coman che prende il posto di Goretzka, centesima presenza in Bundesliga per l'ex giocatore della Juventus. 71' Doppio cambio nell'Union Berlino con Andersson oer Ujah e Genter per Andrich. 69' Metà della seconda frazione che è andata in archivio, Bayern Monaco sempre in vantaggio sull'Union Berlino grazie al rigore messo a segno da Lewandowski nel finale di primo tempo. 67' Match che ha poco da dire in questa fase, entrambe le compagini lottano nella zona nevralgica del campo senza l'una possa prevalere sull'altra. 64' Bayern che, in caso di successo, ristabilirebbe la distanza di quattro punti con il Borussia Dortmund, vittorioso ieri nel derby contro lo Schalke. 61' Ritmi non elevatissimi in questo secondo tempo, Bayern in controllo della sfera ma il risultato di vantaggio è minimo per la compagine di Flick. 60' filtrante per Lewandowski che prova ad arrivare sulla sfera ma non gli riesce l'aggancio favorendo l'intervento del portiere 57' dall'altra parte prova Promel dal limite ma palla un paio di metri a lato 56'csterzata in area di Muller per Lewandowski palla deviata in angolo quindi sugli sviluppi di testa Pavard conclude a lato seppur di poco 54' palla filtrante per Bulter ma Boateng in area di mette una pezza in scivolata favorendo l'intervento del portiere 52' terzo ammonito della partita è Schlotterbeck per un intervento duro a centrocampo 50' tacco di Muller a smarcare Goretzka in area, ottimo riflesso di Gikiewicz a deviare in angolo! Nulla di fatto sugli sviluppi 49' cross basso e insidioso di Lenz sul primo palo, blocca senza problemi Neuer 46' partiti! calcio d'avvio per i padroni di casa squadre nuovamente in campo per la ripresa. Nessun cambio nell'intervallo PRIMO TEMPO 49' conclusione di Pavard dal limite in posizione defilata sull'esterno della rete. Si chiude qui il primo tempo del match con il vantaggio per 1-0 degli ospiti. Ci aggiorniamo fra qualche istante per seguire assieme il secondo tempo del match 48' chiude in avanti l'Union, corner dalla destra, prova a spizzare Hubner senza successo quindi palla che arriva sui piedi di Promel che non inquadra lo specchio della porta 44' 4 minuti di recupero 43' corner conquistato da Goretzka ben servito in area. Sugli sviluppi segnalata posizione di offside 42' filtrante di Muller per Goretzka che rimette al centro ma blocca il portiere in anticipo 40' Lewandowski! Vantaggio del Bayern! 40esimo centro stagionale per lui, conclusione rasoterra e piuttosto centrale che si infila alla sinistra del portiere che aveva indovinato l'angolo 39' rigore per il Bayern! Fallo di Subotic su Goretzka bravo ad anticiparlo a centroarea sul cross basso di Muller 36' cartellino giallo per Davies, entrato in leggero ritardo su Promel. Gioco fermo con il giocatore dell'Union che resta ancora a terra e si fa controllare dallo staff medico 33' fase di stasi del match con nessun spunto degno di nota, a terra Ujah dopo uno scontro fortuito con il portiere in uscita. Nessun problema per il giocatore del Berlino 26' punizione al vertice sinistro dall'area per l'Union, mischione in area. Conclusione tagliata a centro area, ultimo tocco della difesa per il corner. Battuta verso il primo palo, allontana Kimmich in anticipo su tutti 23' prova a insistere la squadra ospite con un'azione in verticale che non si chiude all'ingresso in area 19' attenzione rete annullata! Dopo aver consultato il VAR è stata ravvisata una posizione di offside a Goretzka. Si resta sullo 0-0 18' MULLER! VANTAGGIO DEL BAYERN! Sugli sviluppi del corner Gnabry fa pervenire palla a Goretzka che di testa appoggia sull'attaccante. Facile da due passi infilare nella porta sguarnita 17' corner dalla destra conquistato da Muller 15' prova un'offensiva ragionata il Bayern che guadagna metri e in questo avvio mantiene un netto possesso palla nonostante non si sia ancora reso pericoloso 13' fischiato fallo in attacco a Muller che non è dello stesso parere del direttore di gara 12' primo giallo della partita per Lenz, punito un duro contrasto a centrocampo 10' fermato in offside un'offensiva della squadra di casa partita bene in questo avvio di match 7' lancio di Bulner per Ujah ma la sua conclusione da buona posizione termina a lato! 5' prima conclusione di Bulter da posizione defilata, nessun problema per il portiere del Bayern Partiti! Un saluto agli amici di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Union Berlino - Bayern Monaco. Sono disponibili le formazioni che scenderanno in campo dalle ore 18. Seguiremo il match in diretta con la nostra consueta webcronaca. Appuntamento dunque a più tardi per commentare la sfida a partire dall'ingresso delle due squadre in campo. TABELLINO UNION BERLINO (3-4-3): Gikiewicz; Hubner, Schlotterbeck, Subotic; Trimmel, Andrich (71' Genter), Promel (85' Kroos), Lenz; Ingvartsen (81' Mees), Bulter (85' Ryenson); Ujah (71' Andersson). A disposizione: Nicolas, Andersson, Gentner, Kroos, Mees, Parensen, Polter, Reichel, Ryenson. Allenatore: Fischer BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Alcantara; Gnabry (85' Perisic), Muller (90' Cuisance), Goretzka (71' Coman); Lewandowski. A disposizione: Ulreich, Coman, Cuisance, Hernandez, Mai, Odriozola, Perisic, Zirkzee. Allenatore: Flick RETI: 40' Rig. Lewandowski, 80' Pavard (B) AMMONIZIONI: Lenz, Davies, Schlotterbeck RECUPERO: 4 minuti nel primo tempo, 3' nel secondo tempo

La presentazione del match

Da una parte ci sono i padroni di casa che, prima della Pandemia, hanno rimediato una sonora sconfitta in casa del Friburgo ed in classifica occupano l’undicesima posizione con 30 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i bavaresi che hanno vinto in casa contro l’Augsburg ed in classifica occupano la prima posizione con 55 punti, +1 sul Borussia Dortmund che ha schiantato lo Schalke 04 +3 sul Gladbach che ha vinto in casa del Francoforte.

QUI UNION BERLINO – La compagine berlinese dovrebbe scendere in campo col 3-4-3 con Gikiewicz in porta, pacchetto difensivo composto da Ryerson, Schlotterbeck e Subotic. A centrocampo Andrich e Gentner in cabina di regia con Trimmel e Lenz sulle corsie esterne mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Malli, Andersson e Bulter.

QUI BAYERN MONACO – Flick dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Neuer in porta, pacchetto arretrato formato da Pavard e Davies sulle corsie esterne mentre nel mezzo Boateng ed Hernandez. A centrocampo Kimmich e Thiago Alcantara in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Gnabry, Muller e Zirkzee a supporto dell’unica punta Lewandowski.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Union Berlino – Bayern Monaco, valevole per la ventiseiesima giornata di Bundesliga, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Le probabili formazioni di Union Berlino – Bayern Monaco

UNION BERLINO (3-4-3): Gikiewicz; Ryerson, Schlotterbeck, Subotic, Trimmel, Andrich, Gentner, Lenz, Malli, Andersson, Bulter. Allenatore: Fischer

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Hernandez, Davies, Kimmich, Alcantara, Gnabry, Muller, Zirkzee, Lewandowski. Allenatore: Flick

STADIO: An der Alten Forsterei