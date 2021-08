Bayern Monaco – Hertha Berlino: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Bayern Monaco – Hertha Berlino del 28 agosto in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la terza giornata di Bundesliga

MONACO DI BAVIERA – Sabato 28 agosto, alle ore 18:30, andrà in scena il terzo turno di Bundesliga. All’Allianz Arena si affronteranno Bayern Monaco ed Hertha Berlino, due compagini con diverse ambizioni e stessa voglia di vincere. Gli uomini di Nagelsmann sono reduci dal successo per 3-2 contro il Colonia ed occupano la quarta posizione a quota 4 punti. I ragazzi di Dardai, invece, vengono dalla sconfitta in casa contro il Wolfsburg e sono ancora fermi a 0 punti. Uno stimolo in più per smuovere la classifica in una partita a dir poco proibitiva. Il mercato è ancora aperto e potrebbe smussare qualche equilibrio, alle due squadre però non interessa. Un solo obiettivo: vincere, per raggiungere i propri obiettivi.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

BAYERN MONACO: Allenatore: Julian Nagelsmann.



HERTHA BERLINO: Allenatore: Pál Dárdai.



Reti:

La presentazione del match

QUI BAYERN MONACO – Nagelsmann potrebbe confermare il 4-2-3-1 che ha sconfitto il Colona. In porta Neuer. Davanti a lui Kouassi, Upamecano, Sule, Davies. A centrocampo Kimmich e Goretzka. Sulla trequarti Sané, Muller, Gnabry a supporto di Lewandowski.

QUI HERTHA BERLINO – Dardai potrebbe schierarsi a specchio. Fra i pali Schwolow. In difesa: Pekarik, Boyata, Stark, Plattenhradt. La diga di centrocampo formata da Serdar e Ascacibar. Sulla trequarti la fantasia di Lukebakio, Boateng e Dirlosun a sostegno di Selke.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Hertha Berlino

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kouassi, Upamecano, Sule, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Gnabry; Lewandowski. Allenatore: Nagelsmann

Hertha Berlino (4-2-3-1): Schwolow; Pekarik, Boyata, Stark, Plattenhradt; Serdar, Ascacibar; Lukebakio, Boateng, Dirlosun; Selke. Allenatore: Dardai

Dove vederla in TV e streaming

La partita, in programma per sabato 28 agosto alle 18:30, sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Football ed in streaming mediante l’app Sky Go.