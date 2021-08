Liverpool – Chelsea: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Liverpool-Chelsea del 28 agosto in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la terza giornata di Premier League

LONDRA – Sabato 28 agosto, alle ore 18:30, andrà in scena la terza giornata di Premier League. Allo Stamford Bridge di Londra si affronteranno Liverpool e Chelsea, in uno dei big match di giornata. I Blues sono a punteggio pieno, complici le vittorie contro Crystal Palace ed Arsenal, dove è andato in gol anche Lukaku. Il morale, per i campioni d’Europa, è alle stelle e la partita contro il Liverpool arriva al momento giusto. Anche gli uomini di Klopp hanno esordito con due successi, contro Norwich e Burnley, e potranno beneficiare del fattore casa. Questo sarà un banco di prova ben più indicativo sullo stato di forma fisico e mentale per entrambe le compagini. Chi vince può piazzare la “mini fuga”, è lo spettacolo della Premier!

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

LIVERPOOL FC:. A disposizione:. Allenatore: Jürgen Klopp.



CHELSEA FC:. A disposizione:. Allenatore: Thomas Tuchel.



Reti: al ' pt . Jürgen Klopp.Thomas Tuchel.al ' pt .

La presentazione del match

QUI LIVERPOOL – Klopp punterà sul 4-3-3. Alisson in porta, in difesa Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas. A centrocampo Elliot, Henderson, Keita. Davanti Salah, Diego Jota e Mané.

QUI CHELSEA – 3-4-2-1 per Tuchel. Davanti a Mendy, ci saranno Azpilicueta, Christensen e Rudiger. Sugli esterni James ed Alonso, mentre in mezzo dovrebbe rientrare Kanté al fianco di Jorginho. Davanti Mount ed Havertz a sostegno di Lukaku.

Le probabili formazioni di Liverpool-Chelsea

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Elliot, Henderson, Keita; Salah, Diego Jota, Mané. Allenatore: Klopp

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Kanté, Jorginho, Alonso; Mount, Havertz; Lukaku. Allenatore: Tuchel

Dove vederla in TV e streaming

La sfida, in programma per sabato 28 agosto alle 18:30, sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Football ed in streaming mediante l’app Sky Go.