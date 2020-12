Bayern Monaco – Lokomotiv Mosca: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Bayern Monaco – Lokomotiv Mosca del 9 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la sesta giornata del Gruppo A di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21:00

MONACO – Mercoledì 9 dicembre, alle ore 21:00 si giocherà Bayern Monaco – Lokomotiv Mosca, match valevole per la sesta giornata del Gruppo A di Champions League 2020/2021. Da una parte i padroni di casa, reduce da un pareggio interno in Bundensliga contro il Lipsia per 3-3, che nella partita scorsa di Champions hanno pareggiato lontano dalle mura amiche contro l’Atletico Madrid per 1-1. Nel girone hanno ottenuto finora quattro vittorie e un pareggio e grazie ai tredici punti conquistati si sono già assicurati la qualificazione e il primo posto in classifica. Dall’altra parte la squadra ospite, reduce da una vittoria interna nel campionato russo contro il Rubin Kazan’ per 3-1, che nel turno precedente di Champions è stata battuta in casa dal Salisburgo per 1-3. Nel girone con tre pareggi e due sconfitte hanno totalizzato tre punti che li inchiodano all’ultimo posto in classifica, ma dovessero battere i tedeschi hanno ancora chance di qualificarsi per l’Europa League.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

BAYERN MONACO: Allenatore: Hansi Flick.



LOKOMOTIV MOSKVA: Allenatore: Marko Nikolić.





La presentazione del match

QUI BAYERN MONACO – I campioni d’Europa in carica sono già sicuri della qualificazione agli ottavi e del primo posto, per cui potrebbero lasciare a riposo alcuni titolari. Dovrebbero scendere in campo con un 4-2-3-1 con Nubel tra i pali, Nianzou e Richards difensori centrali e Sarr e Alaba terzini, a centrocampo Roca e Martinez, in avanti ali Gnabry e Douglas Costa, con Musiala trequartista dietro all’unica punta Lewandowski.

QUI LOKOMOTIV MOSCA – Per la difficile e decisiva trasferta in Germania Nikolic dovrebbe optare per un modulo a specchio con gli avversari, ovvero un 4-2-3-1 con Guilherme in porta, in difesa Cerqueira e Corluka centrali, Zhivoglyadov e Rybus terzini, in mediana Mukhin e Krychowiak, in avanti Ignatjev e Komano ali e Miranchuk sulla trequarti dietro a Lisakovich unica punta.

Le probabili formazioni delle due squadre

BAYERN MONACO(4-2-3-1): Nubel; Sarr, Nianzou, Richards, Alaba; Roca, Martinez; Gnabry, Musiala, Costa; Lewandowski. Allenatore: Flick.

LOKOMOTIV MOSCA (4-2-3-1): Guilherme; Zhivoglyadov, Cerqueira, Corluka, Rybus; Mukhin, Krychowiak; Ignatjev, Miranchuk, Komano; Lisakovich. Allenatore: Nikolic.

STADIO: Allianz Arena

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Bayern Monaco – Lokomotiv Mosca del 9 novembre 2020, valido per la sesta giornata del gruppo A di Champions League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.