Champions League, Bayern Monaco-PSG: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-PSG del 7 aprile 2021: incontro valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League, calcio d’inizio alle 21.00

MONACO DI BAVIERA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Bayern Monaco-PSG, incontro valido per il ritorno degli ottavi di finale di di Champions League 2020/2021. Per quanto concerne il capitolo formazioni, il Bayern Monaco dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 con Chupo-Moting punta supportato da Sané, Muller e Coman; il PSG dovrebbe optare per un modulo speculare a quello degli avversari con Mbappé, Di Maria e Neymar alle spalle di Kean unica punta. Vi daremo le formazioni ufficiali alle ore 20.00.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Chupo-Moting. Allenatore: Flick [UFFICIALE ALLE ORE 20.00]

PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Herrera; Mbappé, Di Maria, Neymar; Kean. Allenatore: Pochettino [UFFICIALE ALLE ORE 20.00]