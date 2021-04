Bayern Monaco – PSG: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Bayern Monaco – PSG del 7 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League

MONACO DI BAVIERA – Mercoledì 7 aprile alle ore 21 andrà in scena Bayern Monaco – PSG, incontro valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. Da una parte ci sono i bavaresi che sono reduci dal prezioso successo esterno contro il Lipsia che ha permesso di ipotecare la Bundesliga. La squadra di Flick ha staccato il pass per i quarti di finale eliminando la Lazio grazie a due successi. Dall’altra parte troviamo la squadra di Pochettino che viene dalla bruciante sconfitta casalinga contro il Lille ed in classifica occupa la seconda posizione con 63 punti. La squadra parigina ha staccato il pass per questo turno eliminando il Barcellona grazie al largo successo maturato nel match d’andata. Le due squadre sono state protagoniste della finale della scorsa edizione di Champions League con il successo di misura dei tedeschi in quel di Lisbona.

La cronaca con commento minuto per minuto

Mercoledì 7 aprile alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI BAYERN MONACO – Flick, che dovrà rinunciare a Lewandowski, dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Neuer in porta, pacchetto difensivo composto da Pavard e Davies sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Boateng ed Alaba. A centrocampo Kimmich e Goretzka in cabina di regia mentre davanti spazio a Sané, Muller e Coman alle spalle di Gnabry.

QUI PSG – Pochettino dovrebbe mandare in campo i suoi con un modulo speculare con Keylor Navas tra i pali, reparto arretrato composto da Kehrer e Kurzawa sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Marquinhos e Kimpembe. A centrocampo Gueye ed Herrera in cabina di regia mentre davanti spazio a Mbappé, Di Maria e Neymar alle spalle di Kean.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco – PSG

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Gnabry. Allenatore: Flick

PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Herrera; Mbappé, Di Maria, Neymar; Kean. Allenatore: Pochettino

STADIO: Allianz Arena

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bayern Monaco – PSG, valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (al 252 del satellite). La sfida potrà essere seguita anche in diretta streaming attraverso Sky Go, il servizio di streaming che Sky mette a disposizione per tutti i clienti, incluso nell’abbonamento. Basterà scaricare l’app sul proprio device e fare login. L’alternativa è quella di seguire il match attraverso Now, acquistando uno dei pacchetti offerti sul sito ufficiale.