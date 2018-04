Bayern Monaco – Real Madrid: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta Bayern Monaco – Real Madrid: presentazione della partita, precedenti, formazioni e risultato. Cronaca e tabellino della sfida in programma mercoledì 25 aprile 2018 dalle ore 20.45

MONACO DI BAVIERA – Mercoledì 25 aprile alle ore 20.45 andrà in scena Bayern Monaco – Real Madrid, incontro valevole per la semifinale di Champions League. Sulla carta il doppio confronto tra queste due superpotenze potrebbe rappresentare una sorta di finale anticipata ma in questa competizione, in questa annata, non c’è nulla di scontato. Da una parte ci sono i tedeschi che da tre settimane sono campioni di Germania, quinto titolo consecutivo per i bavaresi che ai quarti di finale hanno eliminato il Siviglia senza brillare troppo. Dall’altra parte i castigliani che sono i favoriti per la vittoria finale: Ronaldo e compagni si trovano al terzo posto in campionato, con una partita da recuperare, e in Champions hanno eliminato la Juventus, ai quarti, dopo un finale thriller. Saranno due confronti da urlo, mettetevi comodi e pronti a seguire tutte le emozioni di Bayern Monaco -Real Madrid in nostra compagnia.

La cronaca minuto per minuto



QUI BAYERN MONACO – Assenza di rilievo per Heynckes che dovrà rinunciare a Vidal, stagione finita per il cileno. La sua squadra, comunque, dovrebbe andare in campo col 4-2-3-1 con Ulreich tra i pali, pacchetto difensivo composto da Boateng ed Hummels centrali mentre sulle fasce Kimmich e Bernat. A centrocampo Martinez e Thiago Alcantara in cabina di regia mentre davanati Robben, James e Ribery a supporto di Lewandowski.

QUI REAL MADRID – Nessun problema per Zidane che ha già in testa l’undici da schierare in Baviera quindi 4-3-1-2 con Navas in porta, reparto difensivo composto da Carvajal e Marcelo sulle fasce mentre al centro Varane e Sergio Ramos. A centrocampo Casemiro in regia con Modric e Kroos mezze ali mentre davanti Isco a supporto della coppia d’attacco composta da Benzema e Ronaldo.

Le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Bernat; Martinez, Alcantara; Robben, James, Ribery; Lewandowski. Allenatore: Heynckes.

REAL MADRID (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; Isco, Benzema, Ronaldo. Allenatore: Zidane.

Statistiche e precedenti

Quello che si giocherà quest’anno sarà il quarto confronto ad eliminazione diretta tra le due squadre nelle ultime sette stagioni: due vittorie per il Real ed una per il Bayern Monaco. I castigliani, inoltre, sono reduci da cinque successi consecutivi contro la compagine tedesca con tredici gol fatti e soltanto quattro subiti. L’ultimo precedente è molto fresco perché risale alla scorsa Champions con il Madrid che, dopo aver vinto 2-1 in Germania, vinse 4-2 in casa con annesse polemiche dei tedeschi per l’inesistente espulsione di Vidal (sul 2-1 Bayern) e le due reti irregolari di Cristiano Ronaldo. Il secondo precedente risale alla Champions 2013-2014, semifinali: li non ci fu storia con il 4-0 degli spagnoli in Germania e l’1-0 in Spagna. Due anni prima il primo confronto, sempre in semifinale, con la squadra della Baviera che trionfò ai calci di rigore centrando la finale che poi perse in casa col Chelsea.