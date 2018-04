Bayern Monaco-Real Madrid 1-2: il tabellino della gara

Il tabellino di Bayern Monaco-Real Madrid 1-2 il risultato finale, reti di Marcelo e Asensio per gli spagnoli mentre per i tedeschi a segno Kimmich.

MONACO – Nel match valido per l’andata delle semifinali di Champions League il Real Madrid vince 2-1 in casa del Bayern Monaco e si avvicina in maniera decisa alla finale. Successo in rimonta per la compagine visto che sono proprio i padroni di casa a passare in vantaggio con Kimmich. Nel finale di tempo, però, il Madrid pareggia con Marcelo e ad inizio ripresa completa la rimonta grazie al gol del neo entrato Asensio. Stesso copione e stesso risultato del match dell’anno scorso con gli spagnoli che vedono vicina la terza finale in tre ani mentre servirà un’impresa al Bayern Monaco al Bernabeu.

IL TABELLINO

BAYERN MONACO (4-3-3): Ulreich; Kimmich, Boateng (34′ Sule), Hummels, Rafinha; Muller, Javi Martinez (75′ Tolisso), James Rodriguez; Robben (8′ Thiago Alcantara), Lewandowski, Ribery.

REAL MADRID (4-3-3): Keylor Navas; Carvajal (67′ Benzema), Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro (83′ Kovacic), Kroos; Isco (46′ Asensio), Cristiano Ronaldo, Lucas Vazquez.

RETI: 28′ Kimmich (B), 44′ Marcelo (R), 57′ Asensio (R)

AMMONIZIONI: Ribery, Thiago (B), Casemiro (R)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Allianz Arena