RISULTATO FINALE: BELGIO-ESTONIA 3-1 SECONDO TEMPO 90′ Arriva il segnale dall’arbitro il match Belgio – Estonia si chiude qui. Al termine della sfida il risultato è di 3 a 1. Grazie per averci seguito e alla prossima 83′ Minuti per Divock Origi che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco 83′ Termina qui la partita di Christian Benteke che abbandona il rettangolo di gioco 83′ Sostituzione per Belgio entra in campo Charles De Ketelaere 83′ Termina qui la partita di Kevin De Bruyne che abbandona il rettangolo di gioco 80′ Spazio a Markus Soomets, nuova mossa per l’allenatore 80′ Finisce qui la partita di Konstantin Vassiljev che lascia il campo 79′ Sander Puri fa il suo ingresso in campo 79′ Fuori dal campo Taijo Teniste per Estonia 74′ Thorgan Hazard in gol! Il calciatore con un tocco vincente di testa supera il portiere, varia il risultato, ora siamo 3 a 1 71′ Entra in campo Dries Mertens per Belgio 71′ Finisce la gara di Yannick Carrasco che lascia il rettangolo di gioco 70′ Erik Sorga! Cambia il risultato grazie al gol 67′ Il tecnico inserisce Erik Sorga sul terreno di gioco 67′ Fuori dal campo Sergei Zenjov per Estonia 62′ Alexis Saelemaekers in campo, prende il posto del compagno di squadra 62′ Fuori dal rettangolo di gioco Thomas Meunier per Belgio 62′ In campo per Belgio Thorgan Hazard 62′ Lascia il campo Eden Hazard per Belgio 60′ Forze fresche in campo per Estonia con l’ingresso di Vlasiy Sinyavskiy 60′ Abbandona il terreno di gioco Henrik Ojamaa per Estonia 60′ Dalla panchina si alza Rauno Sappinen che fa il suo ingresso 60′ Henri Anier lascia il campo 53′ La palla finisce in rete! Yannick Carrasco , assist di Christian Benteke ha battuto il portiere 46′ L’arbitro dà il via al secondo tempo. Andiamo a vedere cosa ci riserverà il match PRIMO TEMPO 45′ Scaduto il tempo a disposizione per questa prima parte di gioco. Belgio e Estonia vanno agli spogliatoi sul risultato di 3 a 1 14′ Intervento sanzionabile di cartellino, irremovibile il direttore di gioco 11′ Christian Benteke in rete! Il calciatore supera il portiere, varia il risultato, ora siamo 1 a 0 1′ Partito il match tra Belgio e Estonia! Gentili amici di Calciomagazine benvenuti alla diretta della gara Belgio – Estonia Tabellino BELGIO: Thibaut Courtois; Jan Vertonghen, Thomas Meunier (dal 17′ st Alexis Saelemaekers), Jason Denayer, Timothy Castagne, Axel Witsel, Kevin De Bruyne (dal 38′ st Charles De Ketelaere), Yannick Carrasco (dal 26′ st Dries Mertens), Eden Hazard (dal 17′ st Thorgan Hazard), Christian Benteke (dal 38′ st Divock Origi), Hans Vanaken. A disposizione: Koen Casteels, Simon Mignolet, Arthur Theate, Dedryck Boyata, Albert Sambi Lokonga, Leander Dendoncker, Leandro Trossard. Allenatore: Roberto Martínez. ESTONIA: Matvei Igonen; Taijo Teniste (dal 34′ st Sander Puri), Maksim Paskotši, Karol Mets, Konstantin Vassiljev (dal 35′ st Markus Soomets), Markus Poom, Vladislavs Kreida, Sergei Zenjov (dal 22′ st Erik Sorga), Joonas Tamm, Henrik Ojamaa (dal 15′ st Vlasiy Sinyavskiy), Henri Anier (dal 15′ st Rauno Sappinen). A disposizione: Mihkel Aksalu, Karl Vallner, Henrik Pürg, Artur Pikk, Marco Lukka, Martin Miller, Robert Kirss. Allenatore: Thomas Häberli. Reti: al 11′ pt Christian Benteke, al 8′ st Yannick Carrasco, al 25′ st Erik Sorga, al 29′ st Thorgan Hazard. Ammonizioni: al 14′ pt Karol Mets (EST).

BRUXELLES – Sabato 13 novembre 2021, alle ore 20:45 si giocherà la partita Belgio – Estonia, incontro valido per la nona giornata del Girone E di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. Da una parte del campo c’è la Nazionale di casa allenata dal tecnico Roberto Martinez, che arriva da una serie positiva di quattro vittorie consecutive. Belgio che, con i suoi 16 punti, attualmente è in vetta alla classifica, davanti a Repubblica Ceca e Galles, rispettivamente a quota 11 punti. Dall’altra parte del campo troviamo invece gli estoni allenati da Thomas Haberli, che nel corso delle ultime cinque giornate hanno ottenuto quattro punti, ed attualmente sono penultimi nel Girone E con 4 punti. Davanti alla Bielorussia, ferma a quota 3 punti. Si tratta quindi di una partita tutt’altro che inutile ai fini della classifica, perché il Belgio non è ancora matematicamente qualificato, e i cechi possono ancora sperare di guadagnare la vetta del girone e la qualificazione diretta a Qatar 2022.

QUI BELGIO – La formazione di casa allenata da Martinez potrebbe schierare il modulo 3-4-3, con Alderweireld, Boyata e Denayer in posizione arretrata. A centrocampo Saelemaekers, Witsel, Vanaken e Carrasco, alle spalle del tridente d’attacco formato da Trossard, Mertens e Hazard.

QUI ESTONIA – L’Estonia potrebbe adottare invece il modulo 3-5-2, con Tamm, Kuusk e Mets a formare il blocco difensivo. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Puri, Vassiljev, Kreida, Kait e Pikk, alle spalle degli attaccanti Anier, Sappinen.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Denayer; Saelemaekers, Witsel, Vanaken, Carrasco; Trossard, Lukaku, Hazard. Allenatore: Roberto Martinez

ESTONIA (3-5-2): Hein; Tamm, Kuusk, Mets; Puri, Vassiljev, Kreida, Kait, Pikk; Anier, Sappinen. Allenatore: Thomas Haberli

La partita Belgio – Estonia, in programma per sabato 13 novembre alle ore 20:45, non sarà visibile nel nostro Paese in diretta televisiva o in streaming. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.