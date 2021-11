La partita Montenegro – Olanda del 13 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 9a giornata di qualificazioni mondiali

La cronaca con commento minuto per minuto

RISULTATO FINALE: MONTENEGRO-OLANDA 2-2

SECONDO TEMPO

90′ Non c'è più tempo! La partita Montenegro – Olanda si chiude qui! Ricordiamo il risultato finale è di 2 a 2.

90′ Intervento di Stefan Savić, inevitabile il cartellino giallo per lui

90′ Spazio a Matthijs de Ligt, nuova mossa per l’allenatore

90′ Stefan de Vrij lascia il campo

86′ Rete di Nikola Vujnović. Conclusione con un preciso tocco di testa, assist di Risto Radunović e risultato che adesso è il seguente: 2 a 2

82′ Ilija Vukotić in gol! Il calciatore supera il portiere, varia il risultato, ora siamo 1 a 2

80′ Il tecnico inserisce Miloš Raičković sul terreno di gioco

80′ Esce dal campo Žarko Tomašević per Montenegro

78′ Il tecnico inserisce Noa Lang sul terreno di gioco

78′ Esce dal campo Arnaut Danjuma per Olanda

78′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Ryan Gravenberch

78′ Frenkie de Jong abbandona il terreno di gioco

69′ Dalla panchina si alza Ilija Vukotić che fa il suo ingresso

69′ Sead Hakšabanović lascia il campo

69′ Forze fresche in campo per Montenegro con l’ingresso di Draško Božović

69′ Marko Janković abbandona il terreno di gioco

68′ L’arbitro estrae il cartellino giallo all’indirizzo di Nikola Vujnović

66′ Il tecnico inserisce Teun Koopmeiners sul terreno di gioco

66′ Fuori dal rettangolo di gioco Georginio Wijnaldum per Olanda

62′ In campo per Montenegro Nikola Vujnović

62′ Termina qui la partita di Vladimir Jovović che abbandona il rettangolo di gioco

62′ Forze fresche in campo per Montenegro con l’ingresso di Fatos Bećiraj

62′ Uroš Đurđević fuori campo per dar spazio al compagno

54′ In gol Memphis Depay! Per lui , assist di Denzel Dumfries e punteggio che diventa: 0 a 2

46′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Steven Bergwijn

46′ Finisce qui la partita di Donyell Malen che lascia il campo

46′ Parte il secondo tempo tra Montenegro e Olanda. Vediamo le prossime mosse dei due allenatori

PRIMO TEMPO

45′ L’arbitro fischia la conclusione del primo tempo tra Montenegro e Olanda. Il parziale è di 2 a 2. Piccola pausa e ci ritroviamo assieme per il secondo tempo

42′ Denzel Dumfries viene ammonito dall’arbitro

25′ Gol di Memphis Depay! Superato il portiere realizzando dal dischetto (rigore procurato da Davy Klaassen) e varia il risultato. Adesso siamo 0 a 1

1′ Si parte! Vediamo quali emozioni saprà regalarci questo incontro

Ben ritrovati con le dirette di Calciomagazine, in programma Montenegro – Olanda. Mettiamoci comodi per seguire assieme l’esito della gara

Tabellino

MONTENEGRO: Matija Šarkić; Igor Vujačić, Žarko Tomašević (dal 35′ st Miloš Raičković), Stefan Savić, Risto Radunović, Marko Vukčević, Milutin Osmajić, Vladimir Jovović (dal 17′ st Nikola Vujnović), Sead Hakšabanović (dal 24′ st Ilija Vukotić), Uroš Đurđević (dal 17′ st Fatos Bećiraj), Marko Janković (dal 24′ st Draško Božović). A disposizione: Milan Mijatović, Jasmin Agović, Marko Simić, Luka Mirković, Meldin Drešković. Allenatore: Miodrag Radulović.

OLANDA: Justin Bijlow; Virgil van Dijk, Stefan de Vrij (dal 45′ st Matthijs de Ligt), Denzel Dumfries, Daley Blind, Georginio Wijnaldum (dal 21′ st Teun Koopmeiners), Davy Klaassen, Frenkie de Jong (dal 33′ st Ryan Gravenberch), Arnaut Danjuma (dal 33′ st Noa Lang), Donyell Malen (dal 1′ st Steven Bergwijn), Memphis Depay. A disposizione: Mark Flekken, Jasper Cillessen, Nathan Aké, Devyne Rensch, Tyrell Malacia, Guus Til, Wout Weghorst. Allenatore: Louis van Gaal.

Reti: al 25′ pt Memphis Depay, al 9′ st Memphis Depay, al 37′ st Ilija Vukotić, al 41′ st Nikola Vujnović.

Ammonizioni: al 45′ st Stefan Savić (MON), al 23′ st Nikola Vujnović (MON), al 42′ pt Denzel Dumfries (OLA).

La presentazione del match

VADUZ – Domenica 14 novembre 2021, alle ore 18, al “Gradski Stadion Podgorica”, si giocherà Montenegro – Olanda, incontro valido per la nona giornata del Girone G delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Match valido per la nona giornata del Girone F delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Nell’ultima partita, lo scorso 12 ottobre, i padroni di casa hanno perso per 2-0 in casa della Norvegia e ora sono quarti in classifica con 19 punti. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla schiacciante vittoria casalinga per 6-0 contro Gibilterra e sono primi a quota 19 con l’ambizione di passare matematicamente il turno in anticipo. L’Olanda ha vinto l’unico precedente. A dirigere il match sarà Carlos del Cerro Grande, coadiuvato dagli assistenti Pau Cebrián Devís e Roberto Alonso Fernández; quarto uomo Juan Martínez Munuera. Al VAR José María Sánchez e José Luis Munuera.

QUI MONTENEGRO – Radulovic dovrebbe mandare in campo la squadra con il modulo 4-4-2. In porta Mijatovic, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Marusic, Vujacic, Savic e Tomasevic. A centrocampo Lagator, Haksabanovic, Scekic, Kosovic. In attacco Durdevic e Beciraj.

QUI OLANDA – Van Gaal dovrebbe rispondere col 4-3-3 con Bijlow in porta, pacchetto difensivo composto da Dumfries e Blind sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Van Dijk e Van Dijk. A centrocampo De Jong in cabina di regia con Winaldum e Klaassen mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Berghuis, Depay, Bergwijn

Le probabili formazioni di Montenegro – Olanda

MONTENEGRO (4-4-2): Mijatovic; Marusic, Vujacic, Savic, Tomasevic; Lagator, Haksabanovic, Scekic, Kosovic; Durdevic, Beciraj. CT: Miodrag Radulovic

OLANDA (4-3-3): Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Winaldum, De Jong, Klaassen; Berghuis, Depay, Bergwijn. CT: Louis Van Gaal

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Montenegro – Olanda, valido per la nona giornata delle qualificazioni mondiali, non verrà trasmesso in diretta televisiva o streaming.