La partita Francia – Kazakistan del 13 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la nona giornata del Gruppo D di qualificazione a Qatar 2022

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: FRANCIA-KAZAKHSTAN 8-0

SECONDO TEMPO

90′ L’arbitro controlla il proprio cronometro e decreta la fine della partita Francia – Kazakhstan. Il punteggio finale è dunque di 8 a 0. Vi ringraziamo per averci scelto e appuntamento alle nostre prossime dirette

88′ Entra in campo Wissam Ben Yedder per Francia

88′ Finisce qui la partita di Kylian Mbappé che lascia il campo

87′ Kylian Mbappé in rete! Il calciatore batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 8 a 0

85′ Bagdat Kairov fa il suo ingresso in campo

85′ Marat Bystrov lascia il campo

84′ La palla finisce in rete! Antoine Griezmann sfruttando la chance dal dischetto! (rigore procurato da Antoine Griezmann) ha battuto il portiere

83′ Il direttore di gara sventola il cartellino per Vladislav Vasiliev, autore dell’intervento scorretto

79′ Il tecnico inserisce Clément Lenglet sul terreno di gioco

79′ Esce dal campo Lucas Hernández per Francia

79′ L’allenatore inserisce Francia Benjamin Pavard in campo

79′ Finisce la gara di Kingsley Coman che lascia il rettangolo di gioco

75′ Rete per Francia con Adrien Rabiot che realizza con un preciso colpo di testa, assist di Antoine Griezmann. Adesso siamo sul risultato di 6 a 0

71′ In campo per Francia Aurélien Tchouaméni

71′ Lascia il campo N’Golo Kanté per Francia

71′ Il tecnico inserisce Moussa Diaby sul terreno di gioco

71′ Finisce qui la partita di Karim Benzema che lascia il campo

68′ Forze fresche in campo per Kazakhstan con l’ingresso di Bauyrzhan Baytana

68′ Lascia il campo Erkin Tapalov per Kazakhstan

60′ Entra in campo Vladislav Vasiliev per Kazakhstan

60′ Abbandona il terreno di gioco Oralkhan Omirtaev per Kazakhstan

60′ Il tecnico inserisce Aybar Zhaksylykov sul terreno di gioco

60′ Termina qui la partita di Abat Aimbetov che abbandona il rettangolo di gioco

59′ Francia in gol con Karim Benzema che ha siglato , assist di Kylian Mbappé!

55′ Goal! Occasione per Karim Benzema che segna , assist di Theo Hernández. 4 a 0

52′ Inflessibile l’arbitro estrae il giallo per Karim Benzema

51′ Cartellino di color giallo per Oralkhan Omirtaev

46′ Al via la ripresa dell’incontro tra Francia e Kazakhstan, ben trovati con la nostra cronaca

PRIMO TEMPO

45′ Si conclude il primo tempo tra Francia e Kazakhstan. Ci aggiorniamo fra qualche minuto per seguire assieme il secondo tempo della partita

32′ Francia in gol con Kylian Mbappé che ha siglato con una deviazione vincente di testa, assist di Kingsley Coman!

12′ Rete di Kylian Mbappé! Superato il portiere , assist di Kingsley Coman e varia il risultato. Adesso siamo 2 a 0

6′ Marcatura per Kylian Mbappé per Francia , assist di Theo Hernández!

1′ Al via il match tra Francia e Kazakhstan!

Cari amici di Calciomagazine benvenuti alla diretta di Francia – Kazakhstan

Tabellino

FRANCIA: Hugo Lloris; Dayot Upamecano, Jules Koundé, Theo Hernández, Lucas Hernández (dal 34′ st Clément Lenglet), Adrien Rabiot, N’Golo Kanté (dal 26′ st Aurélien Tchouaméni), Karim Benzema (dal 26′ st Moussa Diaby), Kylian Mbappé (dal 43′ st Wissam Ben Yedder), Antoine Griezmann, Kingsley Coman (dal 34′ st Benjamin Pavard). A disposizione: Alphonse Aréola, Benoît Costil, Kurt Zouma, Léo Dubois, Lucas Digne, Jordan Veretout, Mattéo Guendouzi. Allenatore: Didier Deschamps.

KAZAKHSTAN: Stas Pokatilov; Temirlan Erlanov, Erkin Tapalov (dal 23′ st Bauyrzhan Baytana), Aleksandr Marochkin, Marat Bystrov (dal 40′ st Bagdat Kairov), Nuraly Alip, Samat Zharynbetov, Maksat Taykenov, Islambek Kuat, Abat Aimbetov (dal 15′ st Vladislav Vasiliev), Oralkhan Omirtaev (dal 15′ st Aybar Zhaksylykov). A disposizione: Bekkhan Shayzada, Mukhammedzhan Seysen, Sagadat Tursynbay, Alibek Kasym, Artur Shushenachev. Allenatore: Talgat Baisufinov.

Reti: al 6′ pt Kylian Mbappé, al 12′ pt Kylian Mbappé, al 32′ pt Kylian Mbappé, al 10′ st Karim Benzema, al 14′ st Karim Benzema, al 30′ st Adrien Rabiot, al 39′ st Antoine Griezmann, al 42′ st Kylian Mbappé.

Ammonizioni: al 7′ st Karim Benzema (FRA), al 6′ st Oralkhan Omirtaev (KAZ), al 38′ st Vladislav Vasiliev (KAZ).

La presentazione del match

PARIGI – Sabato 13 novembre 2021, alle ore 20:45 si giocherà la partita Francia – Kazakistan, incontro valido per la nona giornata del Girone D di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. Da una parte del campo c’è la Nazionale di casa allenata dal tecnico Didier Deschamps, che arriva dalla vittoria contro la Spagna, battuta nella finale di Nations League lo scorso 10 ottobre. Francia che, con i suoi 12 punti, attualmente è in vetta alla classifica, davanti a Ucraina e Finlandia, rispettivamente a quota 9 e 8 punti. Dall’altra parte del campo troviamo invece i kazaki allenati da Talgat Baisufinov, che nel corso delle ultime cinque giornate hanno ottenuto solo due punti, ed attualmente sono in coda al Girone D con 3 punti. Alle spalle della Bosnia-Erzegovina, ferma a quota 7 punti. Si tratta quindi di una partita tutt’altro che inutile ai fini della classifica, perché la Francia non è ancora matematicamente qualificata, e l’Ucraina può ancora sperare di guadagnare la vetta del girone e la qualificazione diretta a Qatar 2022.

QUI FRANCIA – La formazione transalpina potrebbe adottare il modulo 3-4-1-2, schierando dal 1′ Dubois, Upamecano e Kimpembe in posizione arretrata. A centrocampo troviamo Pavard, Kanté, Veretout e Theo Hernandez, alle spalle di Griezmann sulla trequarti. Coppia d’attacco formata da Mbappé e Benzema.

QUI KAZAKISTAN – I kazaki potrebbero invece scegliere il modulo 5-3-2, con Bystrov, Beysebekov, Maliy, Alip e Taykenov a comporre il blocco difensivo. A centrocampo troviamo Darabayev, Abiken e Vasiljev, alle spalle del tandem offensivo formato da Muzhikov e Karimov.

Le probabili formazioni di Francia – Kazakistan

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Dubois, Upamecano, Kimpembe; Pavard, Kanté, Veretout, Theo Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema. Allenatore: Didier Deschamps

KAZAKISTAN (5-3-2): Shatsky; Bystrov, Beysebekov, Maliy, Alip, Taykenov; Darabayev, Abiken, Vasiljev; Muzhikov, Karimov. Allenatore: Talgat Baisufinov

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Francia – Kazakistan, in programma per sabato 13 novembre alle ore 20:45, non sarà visibile nel nostro paese in diretta televisiva o in streaming. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.