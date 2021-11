Pescara – Teramo: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pescara – Teramo del 13 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 14a giornata del Girone B di Serie C

PESCARA – Sabato 13 novembre 2021, alle ore 17.30, allo Stadio Adriatico-Cornacchia, si giocherà Pescara – Teramo, incontro valido per la quattordicesima giornata del Girone B della Serie C. Nell’ultima partita, i padroni di casa hanno perso per 1-0 in casa del Cesena e ora sono quarti in classifica, a pari merito con Siena e Ancona-Matelica, con 20 punti, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte; 20 gol fatti e 18 subiti. Gli ospiti, invece, sono reduci dal successo casalingo per 3-2 contro la Fermana e sono quindicesimi a quota 14 punti, con un percorso di 3 partite vinte, 5 pareggiate e 5 perse; 12 reti realizzate e 19 incassate. Le due squadre si sono incrociate lo scorso 3 novembre, allo “Stadio Bonolis”, per gli ottavi di finale della Serie C: ad imporsi furono i biancorossi grazie al gol di Viero. L’ultimo precedente all’Adriatico risale, invece, al 22 settembre 2002 quando finì 3-3. A dirigere il match sarà Simone Galipò di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Alex Cavallina di Parma e Luca Testi di Livorno.

Biglietti

I biglietti per assistere alla partita sono disponibili sul circuito VivaTicket (fino alle ore 19 di venerdì), oltre che al The Official Store Pescara Calcio e al botteghino nel giorno della partita, ai seguenti prezzi: CURVA NORD: Tariffa unica 7,00 euro + 1,00 euro di prevendita; TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE: intero 19,00 euro – ridotto 13,00 euro + 1,00 euro di prevendita; TRIBUNA ADRIATICA SUPERIORE LATERALE: intero 15,00 euro – ridotto 10,50 euro + 1,00 euro DI prevendita; TRIBUNA ADRIATICA INFERIORE LATERALE “GRADINATA“: Tariffa unica 9,00 euro + 1,00 euro di prevendita; TRIBUNA MAJELLA CENTRALE: intero 35,00 euro – 25,00 euro + 1,00 euro di prevendita; TRIBUNA MAJELLA SUPERIORE: intero 25,00 euro – ridotto 18,00 euro + 1,00 euro di prevendita; TRIBUNA MAJELLA VIP: intero 60,00 euro – ridotto 42,00 euro + 1,00 euro di prevendita; POLTRONISSIMA: intero 60,00 euro – ridotto 42,00 euro + 1,00 euro di prevendita. ( Ridotti: Donna, Over 60, Under 18, Div. Ab.). CURVA SUD SETTORE OSPITI Tariffa unica 12,00 euro + 1,00 euro di prevendita con chiusura vendite fissata per Venerdì 12 Novembre, ore 19:00.

La presentazione del match

QUI PESCARA – Probabile modulo 4-3-3, con in porta Di Gennaro e in difesa composta dalla coppia centrale Frascatore-Ingrosso e ai lati da Illanes e Zappella. A centrocampo troviamo invece Memushaj, Pompetti e Nzita. Tridente offensivo composto da Clemenza, De Marchi e D’Ursi.

QUI TERAMO – Probabile modulo 4-3-3 per il Teramo con Tozzo in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Bellucci-Piacentini e ai lati da Hadziosmanovic e Bouah. A centrocampo Mungo, Arrigoni e Viero. Tridente offensivo composto da Malotti, Bernadotto e Birligea.

Le probabili formazioni di Pescara – Teramo

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Illanes, Ingrosso, Frascatore; Zappella, Memushaj, Pompetti, Nzita; Clemenza, De Marchi, D’Ursi. Allenatore: Gaetano Auteri.

TERAMO (4-3-3): Tozzo; Hadziosmanovic, Bellucci, Piacentini, Bouah; Mungo, Arrigoni, Viero; Malotti, Bernardotto, Birligea. Allenatore: Guidi

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pescara – Teramo, valido per la quattordicesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.