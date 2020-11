Belgio – Inghilterra: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Belgio – Inghilterra del 15 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quinta giornata di UEFA Nations League

HAVERLEE – Domenica 15 novembre alle ore 20.45 andrà in scena Belgio – Inghilterra, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League. Da una parte c’è la Nazionale padrona di casa che viene dal successo in amichevole contro la Svizzera mentre gli inglesi hanno battuto senza problemi l’Irlanda. Per quanto concerne la situazione del raggruppamento, invece, match che si preannuncia decisivo visto che il Belgio occupa il primo posto con 9 punti mentre l’Inghilterra è seconda, al pari della Danimarca, con 7 punti.

La presentazione del match

QUI BELGIO – Martinez dovrebbe mandare in campo la sua Nazionale col 3-4-3 con Mignolet in porta, pacchetto difensivo composto da Vertonghen, Mechele e Denayer. A centrocampo Tielemans e Vanaken in cabina di regia con Thorgan Hazard e Praet sulle corsie esterne mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Lukebakio, Batshuayi e Chadli.

QUI INGHILTERRA – I Tre Leoni dovrebbero scendere in campo col 3-4-2-1 con Pickford in porta, pacchetto arretrato formato da Dier, Maguire e Chilwell. A centrocampo Bellingham e Henderson in cabina di regia con Foden e James sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Mount e Sancho alle spalle di Kane.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Belgio – Inghilterra, valevole per la quinta giornata del Gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League, non verrà trasmesso in TV ma potrete seguire la diretta del match sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Belgio – Inghilterra

BELGIO (3-4-3): Mignolet; Vertonghen, Mechele, Denayer, T.Hazard, Tielemans, Vanaken, Praet, Lukebakio, Batshuayi, Chadli. Allenatore: Martinez

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Dier, Maguire, Chilwell, Foden, Henderson, Bellingham, James, Mount, Sancho, Kane. Allenatore: Southgate

STADIO: Den Dreef Stadium