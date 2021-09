Benevento – Lecce 0-0: diretta live, risultato finale

La partita Benevento – Lecce del 10 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la terza giornata di Serie B

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: BENEVENTO-LECCE 0-0

SECONDO TEMPO

90′ Non ci saranno altre emozioni in questo incontro, l’arbitro decreta la fine col triplice fischio. Benevento e Lecce hanno chiuso sul risultato di 0 a 0. Siamo lieti della vostra compagnia e ci ritroviamo ai prossimi live di calcio

83′ Francesco Di Mariano lascia il campo

83′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Marco Olivieri

79′ Abbandona il campo Mario Gargiulo per Lecce

79′ Spazio a Þórir Jóhann Helgason, nuova mossa per l’allenatore

79′ Intervento sanzionabile di cartellino, irremovibile il direttore di gioco

77′ Abbandona il terreno di gioco Giacomo Calò per Benevento

77′ Il tecnico inserisce Dejan Vokič sul terreno di gioco

72′ Esce dal campo Žan Majer per Lecce

72′ John Björkengren rimpiazza il compagno di squadra

72′ Gli fa spazio Gabriel Strefezza per Lecce

72′ Sostituzione per Lecce entra in campo Luca Paganini

68′ Termina qui la partita di Roberto Insigne che abbandona il rettangolo di gioco

68′ Buttato nella mischia Enrico Brignola

67′ Esce dal campo Artur Ioniță per Benevento

67′ Il tecnico inserisce Andrés Tello sul terreno di gioco

57′ Esce dal campo Gabriele Moncini per Benevento

57′ Sul terreno di gioco per Benevento Marco Sau

57′ Finisce la gara di Salvatore Elia che lascia il rettangolo di gioco

57′ Buttato nella mischia Gennaro Acampora

47′ Gaetano Letizia viene ammonito dall’arbitro

46′ Al via la ripresa dell’incontro tra Benevento e Lecce, ben trovati con la nostra cronaca

46′ Fuori dal rettangolo di gioco Valentin Gendrey per Lecce

46′ Arturo Calabresi si incammina verso il centro del campo, pronto l’ingresso

PRIMO TEMPO

45′ Termina il primo tempo di Benevento-Lecce. Appuntamento fra qualche minuto per seguire la ripresa del match

43′ Inflessibile l’arbitro estrae il giallo per Žan Majer

1′ Ha inizio l’incontro, prepariamoci a gustarlo assieme

Amici lettori di Calciomagazine ben trovati al nuovo live del giorno. Si affronteranno Benevento – Lecce, la squadre fanno il loro ingresso in campo

Tabellino

BENEVENTO: Alberto Paleari; Gaetano Letizia, Alessandro Vogliacco, Daam Foulon, Federico Barba, Giacomo Calò (dal 32′ st Dejan Vokič), Artur Ioniță (dal 22′ st Andrés Tello), Salvatore Elia (dal 12′ st Gennaro Acampora), Riccardo Improta, Roberto Insigne (dal 23′ st Enrico Brignola), Gabriele Moncini (dal 12′ st Marco Sau). A disposizione: Nicoló Manfredini, Kamil Glik, Edoardo Masciangelo, Angelo Talia, Abdallah Basit, Giuseppe Di Serio. Allenatore: Fabio Caserta.

LECCE: Gabriel; Fabio Lucioni, Alessandro Tuia, Valentin Gendrey (dal 1′ st Arturo Calabresi), Mario Gargiulo (dal 34′ st Þórir Jóhann Helgason), Antonino Gallo, Gabriel Strefezza (dal 27′ st Luca Paganini), Žan Majer (dal 27′ st John Björkengren), Morten Hjulmand, Massimo Coda, Francesco Di Mariano (dal 38′ st Marco Olivieri). A disposizione: Marco Bleve, Biagio Meccariello, Brynjar Ingi Bjarnason, Antonio Barreca, Marcin Listkowski, Alexis Blin, Pablo Rodríguez. Allenatore: Marco Baroni.

Reti: –

Ammonizioni: al 2′ st Gaetano Letizia (BEN), al 43′ pt Žan Majer (LEC), al 34′ st John Björkengren (LEC).

La presentazione del match

BENEVENTO – Questa sera, venerdì 10 settembre, alle ore 20.30 si giocherà Benevento – Lecce, incontro valido per l’anticipo della terza giornata del campionato di Serie B 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Caserta che viene dalla sconfitta esterna contro il Parma ed in classifica occupa la nona posizione, insieme a SPAL, Cremonese e Perugia, con 3 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Baroni che è reduce dal pareggio casalingo contro il Como ed in classifica occupa il quindicesimo posto, in coabitazione con il Crotone, a quota 1 punto. La sfida verrà diretta dal signor Santoro della sezione di Messina.

QUI BENEVENTO – Caserta dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Paleari in porta, pacchetto difensivo composto da Letizia e Foulon sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Vogliacco e Barba. A centrocampo Calo e Ionita in cabina di regia mentre davanti spazio a Elia, Insigne e Improta alle spalle di Moncini.

QUI LECCE – Baroni dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Gabriel tra i pali, reparto arretrato formato da Gendrey e Gargiulo sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Tuia e Lucioni. A centrocampo Blin in cabina di regia con Majer e Hjulmand mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Di Mariano, Coda e Strefezza.

Le probabili formazioni di Benevento – Lecce

BENEVENTO (4-2-3-1): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon; Calo, Ionita; Elia, Insigne, Improta; Moncini. Allenatore: Caserta

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Tuia, Lucioni, Gargiulo; Majer, Blin, Hjulmand; Di Mariano, Coda, Strefezza. Allenatore: Baroni

STADIO: Ciro Vigorito

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Benevento – Lecce, valido per la terza giornata del campionato di Serie B 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202) e sulla piattaforma DAZN. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire la gara anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la sfida anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire la partita. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione. Inoltre la partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN.