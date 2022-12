Benevento – Palermo: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Benevento – Palermo di Domenica 4 dicembre 2022: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023

BENEVENTO – Domenica 4 dicembre, nella cornice dello Stadio “Ciro Vigorito” di Reggio Calabria, andrà in scena Benevento – Palermo, gara valida per la quindicesima giornata della Serie B 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 18. Sfida tra due squadre appaiate a quota 15, in cerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Gli irpini vengono dal pareggio esterno per 2-2 contro la Reggina a SPA; occupano la quindicesima posizione con 15 punti, frutto di tre vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte, quattordici gol fatti e sedici subiti. I rosanero dopo due successi di fila, contro Modena e Parma, hanno perso prima contro il Cosenza e poi contro il Venezia; i loro 15 punti sono frutto di quattro vittorie, tre pareggi e sette sconfitte, quattordici gol fatti e diciannove subiti. L’ultimo confronto risale al 14 aprile 2019 finì 1-3 per il Palermo. A dirigere il match sarà Niccolç Baroni della sezione AIA di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Pagliardini e Gualtieri. Quarto uomo Ayroldi. Al Var Di Paolo, assistito da Rossi.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

BENEVENTO:. A disposizione:



PALERMO:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

QUI BENEVENTO – Cannavaro dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-1. In porta andrà Paleari, mentre in difesa ci saranno Leverbe, Cappellini e Pastina. In cabina di regia Improta, con Schiattarella e Axampora mentre Letizia e Foulon agiranno sulle fasce. Davanti La Gumina e Forte.

QUI PALERMO – Corini dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Pigliacelli tra i pali e con una difesa a quattro composta al centro da Nedelcearu e Devetak e sulle fasce da Sala e Mateju. A centrocampo Segre, Gomes e Broh. Tridente offensivo composto da Valente, Di Mariano e Brunori.

Le probabili formazioni di Benevento – Palermo

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Leverbe, Capellini, Pastina; Letizia, Improta, Schiattarella, Acampora, Foulon; Forte, La Gumina. Allenatore: Fabio Cannavaro

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Devetak, Sala; Segre, Gomes, Broh; Valente, Brunori, Di Mariano. Allenatore: Eugenio Corini

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport, su Onefotball e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.