Serie B, Benevento-Pescara: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Benevento-Pescara: incontro valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 18

BENEVENTO – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Benevento e Pescara nell’incontro valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per il Benevento con Insigne e Coda a formare il tandem offensivo mentre il Pescara risponde col 4-3-1-2 con Marras alle spalle della coppia d’attacco composta da Mancuso e Monachello.

Le formazioni ufficiali di Benevento-Pescara

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Volta, Tuia, Caldirola; Maggio, Bandinelli, Crisetig, Buonaiuto, Letizia; Insigne, Coda. A disposizione: Gori, Zagari, Gyamfi, Costa, Antei, Del Pinto, Viola, Vokic, Goddard, Telli, Ricci, Armenteros, Asencio. Allenatore:Cristian Bucchi.

PESCARA (4-3-1-2): Fiorillo; Ciofani, Gravillon, Scognamiglio, Balzano; Memushaj, Brugman, Crecco; Marras; Monachello, Mancuso. A disposizione: Kastrati, Farelli, Bettella, Campagnaro, Elizalde, Perrotta, Pinto, Bruno, Melegoni, Antonucci, Bellini, Capone, Del Sole, Sottil. Allenatore: Giuseppe Pillon.