All’Olimpico di gioca la prima semifinale di andata tra Lazio e Milan. In campo anche la serie cadetta con il turno infrasettimanale

Martedì 26 febbraio propone la Serie B con il turno infrasettimanale ma anche la Coppa Italia con Lazio – Milan, gara valida per le semifinali di andata. Partiamo dal calcio giocato con i primi risultati nella notte a partire dall’Argentina dove in Superliga c’è stata la vittoria per 3-0 del Newells Old Boys in casa contro il San Martin S.J. In Ecuador successo esterno per 1-0 dell’Ind. del Valle contro il Guayaquil City mentre in Giamaica stesso punteggio però a favore dei padroni di casa del Waterhouse contro il Reno. In Bolivia finisce in parità la sfida tra San Jose e The Strongest mentre questa mattina nella OFC Champions League 13-0 del Team Wellington su Kiwi in trasferta e 1-1 tra Erakon Golder Star e Ba. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati della giornata come sempre aggiornati in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

