I suggerimenti per le scommesse sulle partite di martedì. Bolletta dedicata alla Coppa Italia e alla ventiseiesima giornata del Campionato di Serie B

I pronostici calcio di martedì 26 febbraio riguardano la gara di andata della prima semifinale di Coppa Italia e cinue incontri della ventiseiesima giornata del campionato di Serie B, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Lazio – Milan over 2,5 (ore 21)

Gara di andata della prima semifinale di Coppa Italia, che vede contrapposte Lazio e Milan. Il ritorno si disputerà il prossimo 24 aprile. Dopodichè, chi supererà il turno affronterà in finale la vincente tra Fiorentina e Atalanta. I biancocelesti sono arrivati qui dopo aver eliminato Novara e Inter; i rossoneri Sampdoria e Napoli.

Benevento – Pescara 1 (ore 18)

Anticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Il Pescara proviene dalla vittoria casalinga contro il Padova e in classifica ora è terzo con 41 punti, a -5 dalla capolista Brescia e a -2 dal Palermo. Una lunghezza in meno per il Benevento, che nel turno precedente ha pareggiato in trasferta sul campo del Foggia.

Ascoli – Foggia over 2,5 (ore 21)

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. L’Ascoli proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo della Cremonese e in classifica è dodicesimo con 28 punti. Sei lunghezze in meno per il Foggia, che nel turno precedente ha pareggiato in casa contro il Benevento.

Crotone – Palermo over 2,5 (ore 21)

Match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Il Crotone proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Brescia e in classifica è penultimo con 19 punti. Ventitre lunghezze in più per il Palermo, secondo a -4 dalla vetta, che nel turno precedente ha osservato il turno di riposo.

Lecce – Verona 1 (ore 21)

Incontro valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Il Lecce proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Cittadella e in classifica è sesto con 38 punti. Una lunghezza in più per il Verona, quinto e reduce dalla vittoria casalinga contro la Salernitana.

Padova – Brescia 2 (ore 21)

Testa-coda nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Il Padova proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Pescara ed è il fanalino di coda del torneo con 18 punti. Ventotto lunghezze in più per la capolista Brescia, reduce dalla vittoria casalinga contro il Crotone.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 26 febbraio 2019

Lazio – Milan over 2,5 (1,80)

Benevento – Pescara 1 (1,90)

Ascoli – Foggia over 2,5 (2,10)

Crotone – Palermo over 2,5 (2,15)

Lecce – Verona 1 (2,30)

Padova – Brescia 2 (2,20)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 781 euro