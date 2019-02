Si gioca in Germania, Spagna, Inghilterra, Portogallo e Argentina. In Italia spazio alla Serie C e campionato Primavera

Lunedì 25 febbraio si è aperto con la Superliga argentina. Si è giocato Defensa y Justicia-Boca Juniors che ha visto il successo degli ospiti per 1-0. Gara decisa al 50′ da una rete di Tevez. In classifica guida il Racing con 48 punti seguito da Defensa y Justicia a 45 e Boca Juniors 38. Senza reti la sfida tra Destroyers e Sport Boys per il campionato boliviano mentre in Giamaica UWI passa 1-0 in casa del Tivoli. Passando invece alle partite che si devono ancora disputare troviamo alcuni posticipi nei campionati europei. Nel pomeriggio in programma due partite del campionato Primavera con il derby Genoa – Sampdoria e Torino – Milan. Sera ricca di incontri con RB Lipsia-Hoffenheim per la Bundesliga e Girona-Real Sociedad per LaLiga. Andiamo a vedere nel dettaglio il programma completo della giornata con tutti i risultati aggiornati in tempo reale ricordando che le webcronache torneranno da domani con il turno infrasettimanale di Serie B e Lazio – Milan per la Coppa Italia.

