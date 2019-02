Coppa Italia, Fiorentina – Atalanta: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma mercoledì 27 febbraio dalle ore 21. Per i bookmakers situazione di equilibrio

Martedì 26 febbraio 2019 si gioca Fiorentina – Atalanta, gara di andata della seconda semifinale di Coppa Italia, che vede contrapposte Fiorentina e Atalanta. Il ritorno si disputerà il prossimo 24 aprile. Dopodichè, chi supererà il turno affronterà in finale la vincente tra Lazio e Milan. I viola sono arrivati qui dopo aver eliminato il Torino e umiliato la Roma; gli orobici dopo aver avuto la meglio contro Cagliari e Juventus.



Fiorentina – Atalanta: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Coppa Italia, Fiorentina – Atalanta: pronostico e quote scommesse

I bookmakers prevedono una situazione di equilibrio con leggerissima preferenza per i padroni di casa. Il segno 1 è quotato da 2,53 a 2,60. Il segno X, invece, è offerto da 3,40 a 3,50 mentre il segno 2 vale da 2,70 a 2,71.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X vale da 1,40 a 1,46, l’X/2 è offerto da 1,50 a 1,52 mentre l’1/2 vale da 1,30 a 1,33.

I bookmakers pensano che i gol potrebbero essere numerosi: l’Under 2,5 è dato mediamente a 1,90, l’Over 2,5 a 1,80 . E credono anche che potrebbero andare a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 2,14 a 2,15, il goal da 1,62 a 1,63.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 6,00a 6,30), seguito dall’1-0 (da 8,50 a 8,70) e dallo 0-1 (da 9,20 a 9,50).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,10 a 4,20.