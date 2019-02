Fiorentina – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Atalanta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 21

FIRENZE – Mercoledì 27 febbraio alle ore 21 andrà in scena Fiorentina – Atalanta, incontro valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Da una parte c’è la formazione toscana che viene dall‘incredibile pareggio casalingo contro l’Inter ed in classifica occupa la nona posizione, in coabitazione con la Sampdoria, con 36 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine orobica che viene da due sconfitte consecutive contro Milan e Torino: ottava posizione in campionato per la Dea con 38 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì 27 febbraio alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Pioli dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Lafont in porta, pacchetto difensivo composto da Milenkovic e Biraghi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Ceccherini e Vitor Hugo. A centrocampo Veretout in cabina di regia con Benassi ed Edimilson mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Muriel, Simeone e Chiesa.

QUI ATALANTA – La compagine orobica dovrebbe scendere in campo col 3-4-1-2 con Berisha in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Palomino e Mancini. A centrocampo Pasalic e De Roon in cabina di regia con Hateboer e Castagne sulle corsie esterne mentre davanti Gomez alle spalle della coppia d’attacco forata da Ilicic e Zapata.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Fiorentina – Atalanta, valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 1.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Atalanta

FIORENTINA (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Ceccherini, Hugo, Biraghi, Benassi, Edimilson, Veretout, Simeone, Muriel, Chiesa. Allenatore: Pioli

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha, Toloi, Palomino, Mancini, Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne, Gomez, Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

STADIO: Artemio Franchi