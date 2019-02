I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì. Bolletta dedicata agli anticipi di Serie A e B, Bundesliga, Liga e Eredivisie e Ligue 2

I pronostici di venerdì 1° marzo riguardano gli anticipi di Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Eredivisie, Liga e Ligue 2. Complessivamente sei gare che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa oggi.

Augusta – Dortmund over 2,5 (ore 20.30)

Incontro valevole per la ventiquattresima giornata del massimo campionato tedesco. Il Brema proviene dal 5-1 rimediato in trasferta sul campo del Friburgo e in classifica è quindicesimo con 18 punti. Trentasei lunghezze in più per la capolista Dortmund, reduce dalla vittoria casalinga contro il Leverkusen.

Cagliari – Inter 2 (ore 20.30)

Anticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Il Cagliari proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo della Sampdoria ed è quattordicesima in classifica con 24 punti. Ventitrè lunghezze in più per l’Inter, terza e reduce dal pareggio ottenuto in casa della Fiorentina.

Foggia – Cosenza 1 (ore 21)

Anticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Nel turno precedente il Foggia ha pareggiato in casa contro il Benevento ed è sedicesimo con 22 punti; otto lunghezze in più per il Cosenza, undicesimo e reduce dalla vittoria conquistata sul campo del Perugia.

Graafschaap – Den Haag over 2,5 (ore 20)

Match valido per la ventiquattresima giornata del massimo campionato olandese. Il Graafschap proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dello Zwolle e in classifica è penultimo con 21 punti. Sei lunghezze in più per il Den Haag, dodicesimo e reduce dall’1-5 casalingo contro l’Ajax.

Vallecano – Girona 1 (ore 21)

Incontro valevole per la ventiseiesima giornata del massimo campionato spagnolo. Il Vallecano proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Getafe e in classifica è penultimo con 23 punti. Cinque lunghezze in più per il Girona, quindicesimo e reduce dal pareggio casalingo contro il Real Sociedad.

Chateauroux – Brest under 2,5 (ore 20)

Incontro valevole per la ventisettesima giornata del campionato cadetto francese. Lo Chateauroux proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Beziers e in classifica è quattordiesimo con 31 punti. Ventidue lunghezze in più per il Brest, secondo a -3 dalla capolista Metz e reduce dalla vittoria casalinga contro il Genoble.

