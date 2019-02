Cagliari – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Cagliari – Inter: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventisettesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

CAGLIARI – Venerdì 1 marzo alle ore 20.30 andrà in scena Cagliari – Inter, incontro valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione sarda che viene dalla sconfitta in casa della Sampdoria ed in classifica occupa la quattordicesima posizione con 24 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine nerazzurra che è reduce dal pareggio subito in rimonta (e non senza polemiche) dalla Fiorentina ed in classifica occupa il terzo posto con 47 punti, uno in più del Milan e due in più della Roma.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Venerdì 1 marzo alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CAGLIARI – La formazione sarda dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Cragno in porta, pacchetto difensivo composto da Srna e Pellegrini sulle corsie esterne mentre nel nel mezzo Ceppitelli e Pisacane. A centrocampo Cigarini in cabina di regia con Barella e Padoin mezze ali mentre davanti Ionita a supporto del tandem offensivo composto da Joao Pedro e Pavoletti.

QUI INTER – La squadra nerazzurra dovrebbe schierarsi col 4-2-3-1 con Handanovic in porta, reparto arretrato formato da D’Ambrosio e Asamoah sulle corsie esterne mentre mentre nel mezzo De Vrij e Skriniar. A centrocampo Brozovic e Vecino in cabina di regia mentre davanti Politano, Nainggolan e Perisic alle spalle di Lautaro.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida Cagliari – Inter, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (canale 202). Inoltre per gli abbonati ci sarà la possibilità di seguire la gara in diretta streaming grazie alle app Sky Go e Now Tv.

Le probabili formazioni di Cagliari – Inter

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Barella, Cigarini, Padoin; Ionita; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro. Allenatore: Spalletti

STADIO: Sardegna Arena