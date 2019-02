Pagelle 25° giornata Serie A 2018-2019: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 6° giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2018-2019. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

MILANO – La ventiquattresima giornata del campionato di Serie A si apre con la vittoria della Milan contro l’Empoli: reti di Piatek, Kesiiè e Castillejo. Seconda sconfitta consecutiva dell’Atalanta che sul campo del Torino cade sotto i colpi di Izzo e Iago Falque. Fatica, ma vince, la Roma a Frosinone: sotto di un gol i giallorossi ribaltano il risultato, subiscono il pareggio ma al 95′ Dzeko decide.

Nel lunch match domenicale la Sampdoria batte il Cagliari grazie a un gol di Quagliarella su rigore e continua a sperare in un posto in Europa. Un gol du Dybala consente alla Juventus di espugnare il campo del Bologna, alla sua seconda sconfitta consecutiva, e di conserva il distacco di tredici lunghezze sul Napoli. I partenopei vincono facile sul campo del Parma grazie alla doppietta di Zielinski e alle reti di Milik e Ounas. Finisce in parità il derby emiliano tra Sassuolo e Spal: a Peluso risponde Petagna. A Verona il Genoa non va oltre lo 0-0 contro il Chievo. In serata pirotecnico 3.3 tra Fiorentina e Inter: i viola passano subito in vantaggio ma si fanno rimontare da Vecino, Politano e Perisic; Muriel accorcia le distanze e all’undicesimo minuto di recupero Veretout pareggia su calcio di rigore. Ricordiamo che i giocatori di Lazio – Udinese riceveranno il 6 d’ufficio ad esclusione di Luiz Felipe, Bastos, Wallace, Luis Alberto, Lukaku, Barak, Sandro, Behrami, Badu, Samir, Berisha e D’Alessandro, Fofana.

Dove e quando trovare le pagelle della venticinquesima giornata del Campionato di serie A 2018/2019

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 25 febbraio su www.fantacalcionews.com. Ricordiamo ai fantallenatori di Fantamagic che il calciomercato sarà riaperto da martedì 26 febbraio 2019 ore 21. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperte.

