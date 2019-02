Lo United blocca sullo 0-0 il Liverpool all’Old Trafford mentre il Tottenham cade in casa del Burnley e resta a -6 dalla vetta

MANCHESTER – Nell’entusiasmante giornata di Premier League che si è disputata nel weekend, che ha anticipato il turno infrasettimanale imminente, il Liverpool di Klopp ha mancato l’occasione di allungare sul Manchester City andando a sbattere contro il Manchester United. Durante la partita l’unica cosa che ha vinto è stata la noia viste le poche occasioni create dalle due squadre. Se da una parte i “Reds” non sono riusciti ad affermare la prima posizione, dall’altra i “red devils” continuano ad avere alle costole il Chelsea che, con una partita in meno, si trova a soli due punti di distanza.

Cade inaspettatamente il Tottenham in casa del Burnley: al 57′ Wood porta in vantaggio i padroni di casa, successivamente al 65′ il solito Harry Kane riporta in parità la partita, ma a 7 dal termine Barnes infila Lloris consegnando i tre punti ai “claret”. Per il Tottenham è una brutta sconfitta, specialmente in una giornata dove poteva guadagnare punti sulle due che la precedono.

Vittoria semplice per l’Arsenal che, grazie ai gol di Lacazette e Mkhitaryan, si è sbarazzato 2-0 del Southampton. Grazie a questa vittoria i “gunners” balzano in quarta posizione superando in una botta sola sia Chelsea che Manchester United. Il Southampton, invece, resta in terzultima in classifica. Nell’anticipo del venerdì il West Ham ha vinto 3-1 contro il Fulham: i “cottegers” al terzo minuto erano riusciti a portarsi in vantaggio con Babel, ma successivamente sono caduti sotto i colpi di Hernandez, Diop e Antonio.

Premier League 2018/2019 – Il resoconto della 27.ma giornata

West Ham – Fulham 3-1

Cardiff – Watford 1-5

Burnley – Tottenham 2-1

Bournemouth – Wolwes 1-1

Newcastle – Huddersfield 2-0

Leicester – Crystal Palace 1-4

Arsenal – Southampton 2-0

Man United – Liverpool 0-0

CLASSIFICA: Liverpool 66, Man City 65, Tottenham 60, Arsenal 53, Man United 52, Chelsea 50, Watford 40, Wolves 40, West Ham 36, Bournemouth 34, Everton 33, Leicester 32, Crystal Palace 30, Burnley 30, Newcastle 28, Brighton 27, Cardiff 25, Southampton 24, Fulham 17, Huddersfiled 11