Biathlon: Botn domina la 20 km di Anterselva, Giacomel sesto

Botn perfetto al tiro e oro nella 20 km di Anterselva. Perrot e Laegreid sul podio. Giacomel sesto, bene Braunhofer e Hofer. Zeni 25

ANTERSELVA – Johann Olav Botn firma una gara impeccabile e conquista il titolo olimpico nella 20 km individuale di Anterselva, centrando lo zero al tiro e dedicando la vittoria al compagno di squadra Sivert Bakken, scomparso prematuramente poco prima di Natale. Il norvegese chiude in 51’31”5, confermandosi imbattibile in una giornata in cui non ha lasciato spazio a errori.

Alle sue spalle si piazza il francese Eric Perrot, secondo a 14”8 nonostante un solo errore nella seconda serie (0-1-0-0). Terzo posto per un altro norvegese, Sturla Lægreid, staccato di 48”3 e anch’egli penalizzato da un bersaglio mancato (0-0-1-0). Per entrambi resta il rammarico di aver visto sfumare qualcosa di ancora più grande proprio a causa di quell’unica imprecisione al poligono.

Il migliore degli azzurri è Tommaso Giacomel, sesto a 2’27”5. Il trentino paga tre errori (1-1-0-1), ma sugli sci mostra una condizione eccellente che gli permette comunque di chiudere nella top ten. Davanti a lui si inseriscono il finlandese Hidensalo, quarto e perfetto al tiro, e il tedesco Nawrath, quinto con un solo errore.

Giornata da ricordare per Patrick Braunhofer, che firma il miglior risultato della carriera: 14° posto con un solo errore (0-0-1-0) e un distacco di 3’30”2 dal vincitore. Bene anche Lukas Hofer, 16°: dopo un’ottima prima parte di gara, l’altoatesino incappa in tre errori nelle ultime serie (0-0-1-2) e chiude a 4’01”0.

Chiude il gruppo azzurro Elia Zeni, 25° con quattro errori complessivi (1-2-0-0) e un distacco di 5’15”0.

Una gara intensa, segnata dalla perfezione di Botn e da una buona prova complessiva della squadra italiana, che porta a casa un sesto posto di valore e un piazzamento in crescita per Braunhofer.