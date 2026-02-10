Foggia-Picerno 1-2: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Foggia-Picerno di Martedì 10 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

FOGGIA – Martedì 10 febbraio 2026 allo stadio Pino Zaccheria andrà in scena Foggia-Picerno, gara valevole per la ventiseiesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 20:30. Uno scontro salvezza piuttosto delicato e dai punti in palio davvero pesanti quello in terra pugliese.

Da una parte, la formazione guidata dal neo-allenatore Vincenzo Cangelosi reduce dalla terza sconfitta consecutiva rimediata sul campo della Casertana (3-2). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Valerio Bertotto che vengono dal ko di Benevento (1-0) che ha interrotto una striscia di sei risultati utili consecutivi. I rossoneri, che davanti al proprio pubblico vengono dal ko nel derby con l’Audace Cerignola dopo cinque risultati utili con undici punti conquistati, vanno alla disperata ricerca di punti al cospetto di una diretta concorrente per tornare a muovere la classifica e abbandonare il penultimo posto avvicinando la zona salvezza. I lucani, invece, che hanno perso sei delle ultime dieci tasferte, cercano riscatto con il quarto blitz stagionale che permetterebbe di uscire dalla zona play-out.

La sfida del girone d’andata, disputata allo stadio Donato Curcio, vide il Picerno imporsi 2-1 sul Foggia. L’ultimo confronto in Puglia risale al 15 dicembre 2024 e vide i satanelli imporsi 1-0. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Francesco Aloise della sezione di Voghera coadiuvato dagli assistenti Gianmarco Macripò di Siena e Gianluca Li Vigni di Seregno. Quarto Ufficiale: Domenico Leone di Barletta. Operatore al Football Video Support: Emanuele Fumarulo di Barletta.

Tabellino in tempo reale

FOGGIA: Perucchini F., Dimarco C., Rizzo F. (dal 24' st Staver C.), Brosco R., Giron M., Romeo F., Petermann D., Castorri G. (dal 1' st Garofalo V.), Cangiano G., Tommasini C. (dal 20' st Bevilacqua M.), Oliva M. (dal 1' st Nocerino L.). A disposizione: Bevilacqua M., Borbei A., Garofalo V., Magro F., Menegazzo L., Minelli A., Nocerino L., Pazienza O., Staver C., Valietti F.



PICERNO: Marcone R., Gemignani A., Bassoli A., Del Fabro D., Pistolesi F. (dal 30' st Rillo F.), Franco D. (dal 36' st Maiorino P.), Baldassin L., Pugliese S., Cardoni K. (dal 36' st Djibril M.), Guadagni G., Abreu L. (dal 30' st Coppola G.). A disposizione: Bianchi S., Bocic M., Coppola G., Djibril M., Esposito A., Esposito E., Frison F., Maiorino P., Rillo F., Salvo G., Summa E.



Reti: al 16' pt Brosco R. (Foggia) al 18' pt Guadagni G. (Picerno) , al 11' st Pugliese S. (Picerno) .



Ammonizioni: al 27' st Giron M. (Foggia) al 30' pt Del Fabro D. (Picerno), al 33' pt Franco D. (Picerno).

Le parole di Vincenzo Cangelosi

“Ho spesso visto il Foggia e secondo me si può giocare tranquillamente le sue chance salvezza. Da domani sera in poi partirà un mini torneo in cui chi farà più punti riuscirà a salvarsi. Per me la squadra, dopo averla vista in allenamento, mi ha tranquillamente convinto che si può salvare. Il tempo a mia disposizione è stato poco, il mio compito è dare quanto più serenità possibile e giocare partita per partita, senza guardare troppo lontano. Se faremo dei risultati positivi, con l’aiuto del pubblico che aiuta la squadra in massa possiamo avere un solido punto di partenza per raggiungere il nostro obiettivo”.

Presentazione del match

QUI FOGGIA – In porta Perucchini con Dimarco, Minelli, Rizzo e Garofalo a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Romeo, Petermann e Oliva con Nocerino, Tommasini e Cangiano nel tridente offensivo.

QUI PICERNO – Tra i pali Marcone, al centro della difesa Del Fabro e Bellodi con Gemignani e Rillo ai lati. Sulla mediana agiranno Baldassin e Djibril con Cardoni, Maiorino e Guadagni nella batteria di trequartisti alle spalle di Abreu.

Le probabili formazioni di Foggia-Picerno

FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Dimarco, Minelli, Rizzo, Garofalo; Romeo, Petermann, Oliva; Nocerino, Tommasini, Cangiano. Allenatore: Vincenzo Cangelosi.

PICERNO (4-2-3-1): Marcone; Rillo, Del Fabro, Bellodi, Gemignani; Baldassin, Djibril; Cardoni, Maiorino, Guadagni; Abreu. Allenatore: Valerio Bertotto.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Foggia-Picerno, gara valida per la ventiseiesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.