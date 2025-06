BNL Italy Major Premier Padel 2025: cosa sapere

Il torneo è in programma dal 8 al 15 giugno al Foro Italico di Roma, oggi la presentazione. Tra le wild card anche Sara Errani

ROMA – Non è solo un torneo, è lo spettacolo che accende la città di Roma, oltre il gioco, dentro la storia. Uno spettacolo che – come annunciato dal Presidente della Federazione Internazionale Padel – resterà in Italia per altri cinque anni. Il Parco del Foro Italico è pronto a trasformarsi ancora una volta nel palcoscenico ideale per il grande padel internazionale, dove tecnica, grinta e giocate sopraffine si fonderanno in un mix irresistibile. A un anno di distanza dal trionfo di Ari Sánchez e Paula Josemaría nel femminile e di Ale Galan e Federico Chingotto nel maschile, torna nella Capitale il BNL Italy Major Premier Padel.

Dalle qualificazioni dell’8 giugno alle finali di domenica 15, Roma è pronta ad accogliere nuovamente i fuoriclasse del circuito. Atleti di caratura mondiale che si daranno battaglia per conquistare l’ambito titolo, mentre il pubblico – protagonista sugli spalti – accompagnerà ogni punto con il solito contagioso entusiasmo. Otto giorni di competizione ad altissimo livello, un’esperienza da vivere tutto d’un fiato. Grazie al lavoro congiunto tra Federazione Italiana Tennis e Padel, Sport e Salute, Roma Capitale e Regione lazio, l’Italia si conferma dunque tra le privilegiate nazioni che Premier Padel e Federazione Internazionale Padel hanno scelto per organizzare alcuni tra i più grandi, importanti e iconici eventi mondiali dedicati a questa disciplina.

240 atleti in gara su due tabelloni (main draw e qualificazioni), con l’ormai consolidata formula combined. 118 match in programma per uno dei quattro Major (ovvero il corrispettivo di un torneo dello slam nel tennis) del calendario internazionale, insieme a Doha, Parigi e Acapulco. L’attesa è alle stelle e la caccia al biglietto si fa sempre più serrata per questa quarta edizione dell’evento che vede rinnovarsi la solida partnership tra la FITP e BNL BNP Paribas, che si conferma nel ruolo di Title Partner.

Dopo aver sostenuto dal primo anno l’evento, BNL BNP Paribas estende il supporto con lo stesso impegno e determinazione, contribuendo alla crescita del torneo e dell’intero movimento. Confermano la loro presenza in qualità di Official Partner Algida, Betsson.com, MINI, TicketOne e Valmora. Mejor Set, Mondo e Segafredo estendono il loro supporto come Official Supplier. Si uniscono quest’anno alla famiglia dei Partner Oysho, in qualità di Official Clothing Partner, BullPadel come Official Racket, Ball & Shoes Partner e Peroni Nastro Azzurro, Official Beer. Agenzia ICE / Italian Trade & Investment Agency sarà Partner Istituzionale della manifestazione. Infine, anche quest’anno, saranno Official Media Partner della manifestazione RTL 102.5, Corriere dello Sport, Il Messaggero e RomaToday.

I TOP PLAYERS DI NUOVO IN CAMPO A ROMA

Il BNL Italy Major Premier Padel di Roma vedrà nuovamente in gara i migliori del circuito internazionale: giocatori e giocatrici si sfideranno per conquistare uno dei quattro titoli più prestigiosi al mondo. In pole position ci sarà la coppia numero uno composta da Agustin Tapia e Arturo Coello, già vincitrice del Riyadh Season P1, del Qatar Major Premier Padel, del P2 di Bruxelles e del P1 di Buenos Aires; dall’altra parte del tabellone Alejandro Galan e Federico Chingotto, desiderosi di riconfermarsi al Foro e vincitori di tre titoli nel 2025 (Miami, Santiago e Asuncion).

Spiccano anche Juan Lebron e Franco Stupaczuk, con ‘El Lobo’ campione a Roma con Galan nella prima edizione disputata nel 2022. Grande attesa per Mike Yanguas e Coki Nieto, così come per Momo Gonzalez in coppia con Jon Sanz e per Juan Tello insieme a Martin Di Nenno. Da tenere d’occhio anche le coppie composte da Lucas Bergamini e Paquito Navarro (vero idolo dei tifosi del Foro Italico nelle precedenti edizioni), Pablo Cardona e Leandro Augsburger (protagonisti di un grande inizio di stagione), Edu Alonso e Jairo Bautista, oltre a Javi Garrido affiancato da Tino Libaak, uno dei tanti giocatori che nel 2024 si sono anche laureati campioni del mondo con la maglia dell’Argentina. Anche il tabellone femminile promette sfide di altissimo livello: la giocatrice del momento è senza dubbio Gemma Triay che giocherà in coppia con Delfi Brea, con la quale sta costruendo una stagione straordinaria, avendo già conquistato i P2 di Gijón e Cancún, il P1 di Miami e, soprattutto, il prestigioso Qatar Major Premier Padel.

Ma gli occhi di tutti saranno anche su Paula Josemaria e Ari Sánchez, che a Roma andranno a caccia del quarto successo stagionale dopo le vittorie nel P1 di Riyadh, nel P2 di Bruxelles e nel P1 di Buenos Aires, che ha permesso loro di riprendersi la prima posizione nel ranking dopo che per una settimana era stata proprio di Triay. Riflettori puntati anche su altre ‘parejas’ di grande qualità come Bea González e Claudia Fernández, Andrea Ustero e Sofía Araújo, Marta Ortega al fianco di Ale Alonso, oltre alle esperte Lucía Sainz e Patty Llaguno. Nel main draw figurano, inoltre, Veronica Virseda insieme a una leggenda del padel come Alejandra Salazar, Tamara Icardo affiancata da Claudia Jensen, Aranzazu Osoro con Martina Calvo, oltre a Bea Caldera e Carmen Goenaga.

Ma in campo ci saranno anche tanti italiani: Marco Cassetta – recordman mondiale di titoli nel CUPRA FIP Tour, 12, di cinque ottenuti in una straordinaria prima metà di 2025 – giocherà con lo spagnolo José Luis Gonzalez. Compagni spagnoli anche per Aris Patiniotis (con David Gala) e per Facundo Dominguez, in coppia con Alvaro Melendez. Nel tabellone principale femminile, la romana Carolina Orsi – stabilmente tra le prime 30 giocatrici del ranking FIP – giocherà con la spagnola Nuria Rodriguez, ma in gara ci saranno anche altre Azzurre protagoniste lo scorso anno della medaglia d’argento all’Europeo di Cagliari e del bronzo Mondiale a Doha: Giorgia Marchetti in coppia con un’altra spagnola, Barbara Las Heras, e Carlotta Casali, che farà squadra con la 19enne Alba Gallardo, anch’essa spagnola.

LE WILD CARD ANNUNCIATE DA CARRARO

Dal trionfo in doppio agli Internazionali BNL d’Italia di tennis alla wild card nel BNL Italy Major Premier Padel: neanche un mese dopo aver vinto il titolo sulla terra con Jasmine Paolini, Sara Errani tornerà al Foro Italico per giocare il Major con la ‘pala’ in mano. Una passione, quella della Errani – sei volte campionessa Slam in doppio, medaglia d’oro all’Olimpiade di Parigi e nella squadra vincitrice della Billie Jean King Cup a Malaga –, che l’aveva portata a inizio stagione a giocare due tornei del CUPRA FIP Tour, il circuito internazionale della FIP: a Melbourne, pochi giorni prima dell’Australian Open, aveva fatto coppia con Tathiana Garbin, capitana della Nazionale italiana, mentre nel FIP Gold di Dubai la sua compagna era stata Caterina Baldi. A Roma, Sara giocherà con la 20enne Giulia Dal Pozzo, uno dei talenti da seguire del padel italiano; l’altra wild card per il tabellone principale è andata a Martina Parmigiani e alla romana Chiara Pappacena. Nel torneo maschile, invece, le wild card per il main draw sono andate ad altri azzurri: Giulio Graziotti (anche lui romano) e Simone Cremona, Simone Iacovino (che, come Graziotti, giocherà in casa essendo nato nella Capitale) e Lorenzo Di Giovanni. Nel tabellone principale anche Alvaro Montiel Caruso e Flavio Abbate. Riccardo Sinicropi, in coppia con lo spagnolo Jorge Ruiz, ha ricevuto invece una wild card per le qualificazioni.

ALCUNE DELLE NOVITÀ

Dal punto di vista organizzativo, il site si strutturerà su un totale di dieci campi: cinque dedicati alle partite ufficiali e cinque destinati ad allenamenti e attività collaterali. Una configurazione pensata per agevolare il programma delle gare e garantire agli atleti spazi adeguati alla preparazione, in linea con gli standard di un evento di caratura internazionale. Il teatro del Foro Italico si prepara a ospitare otto giorni di grande spettacolo con l’ormai consolidata formula combined, che vedrà uomini e donne protagonisti in contemporanea sullo stesso palcoscenico. Il main draw maschile sarà composto da 48 coppie, mentre quello femminile da 40, promettendo emozioni e sfide di altissimo livello. Inoltre, l’8 e il 9 giugno si disputerà un torneo nazionale di padel in carrozzina, il BNL Italy Major Wheelchair Padel, a conferma dell’impegno per l’inclusività e lo sviluppo della disciplina in tutte le sue forme.

LA PROGRAMMAZIONE DELLE GARE

Il BNL Italy Major Premier Padel prenderà il via con le qualificazioni, che si giocheranno nelle giornate di domenica 8 e lunedì 9 giugno. Martedì 10, invece, partiranno contemporaneamente il main draw maschile e quello femminile. Le semifinali si giocheranno sabato 14: dalle ore 13 le prime due (prima femminile e poi maschile); le restanti non prima delle 19. Domenica 15, a partire dalle 18.30, sarà la volta delle finali, prima quella femminile, poi la maschile.

LE ATTIVITÀ COLLATERALI: IL SIMPOSIO E LA PROMOZIONE

Il mondo FITP si prepara a una grande settimana dedicata allo sport della pala, con una data da segnare in rosso, quella di lunedì 9 giugno, quando andrà in scena il terzo Simposio Internazionale organizzato dall’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” e dedicato a una disciplina emergente eppure già consolidata. Non meno importante sarà l’attività di promozione con in prima fila le scuole di tennis, padel e pickleball affiliate alla FITP e gli istituti scolastici che potranno aderire a offerte con prezzi simbolici. Tutte queste attività saranno supportate dallo Young Village (con vista piscine), che sarà allestito su tre campi, dal 9 al 15 giugno. Spazio anche all’attività agonistica giovanile con la “Tapa de Oro”, il Torneo Internazionale Under 18 del circuito FIP Promises (11-15 giugno), i raduni tecnici per Under 8 e Under 10: il 14 giugno sono in programma gli “Internazionali di minipadel”. Grande attenzione anche per l’attività di base: le giocatrici e i giocatori di quarta e quinta fascia, così come gli NC, disputeranno il loro Master nazionale a Roma il 14 e 15 giugno, con i vincitori che riceveranno un biglietto gratuito per il torneo.

TUTTE LE NEWS, UN SOLO SITO

Tutte le informazioni utili per seguire il BNL Italy Major Premier Padel 2025 saranno disponibili, anche quest’anno, sul sito ufficiale della manifestazione: bnlitalymajorpremierpadel.com. Dall’ordine di gioco ai risultati in tempo reale, passando per le interviste ai protagonisti, le loro schede dettagliate e le indicazioni logistiche per raggiungere il site, il portale rappresenta uno strumento indispensabile per vivere il torneo in modo completo, sia per chi sarà presente sugli spalti sia per chi seguirà da casa.

INFO BIGLIETTERIA

È possibile acquistare i biglietti per il BNL Italy Major Premier Padel direttamente sul sito ufficiale: https://tickets.bnlitalymajorpremierpadel.com/ Esattamente come per gli Internazionali BNL d’Italia, è prevista una scontistica dedicata ai tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel, con agevolazioni fino al 20%. In particolare, i Tesserati Atleta e Gold possono usufruire di uno sconto del 20% sull’acquisto dei biglietti singoli e del 10% sugli abbonamenti.

I Tesserati Socio hanno invece diritto a una riduzione del 10% sui biglietti e del 5% sugli abbonamenti. Ogni tesserato FITP potrà acquistare un massimo di un biglietto per sessione, fino a un massimo di tre sessioni complessive, oppure un abbonamento. La promozione dedicata non è cumulabile con altre iniziative promozionali. Particolare attenzione è rivolta anche alle categorie protette: le persone con disabilità pari o superiore al 74% e i portatori di handicap grave hanno diritto, fino a esaurimento dei posti disponibili, a un ingresso gratuito per sé e per un accompagnatore. I biglietti potranno essere ritirati il giorno stesso presso il botteghino, a partire da un’ora prima dell’inizio del primo incontro. Inoltre, sarà consentito l’ingresso gratuito ai bambini nati dal 1° gennaio 2021, accompagnati da un adulto e muniti di documento valido o tessera sanitaria. In questo caso non è previsto un posto a sedere, e il minore dovrà occupare le gambe dell’accompagnatore. L’accesso e la permanenza all’interno dell’impianto non sono consentiti ai minori di 14 anni privi della supervisione di un adulto.

UPGRADE PER I TESSERATI GOLD

Confermata per questa edizione, la possibilità di upgrade per i Tesserati Gold: chi ha acquistato un biglietto per il BNL Italy Major Premier Padel può ottenerne l’upgrade, compatibilmente con la disponibilità nei settori superiori rispetto a quello del tagliando iniziale. Le richieste – valide solo per le sessioni di gioco (esclusi i giorni di semifinale e finale) – devono essere presentate al seguente link: https://www.fitp.it/Richiesta- experience-Gold, entro e non oltre domenica 8 giugno.

LA COPERTURA TELEVISIVA

Il BNL Italy Major Premier Padel 2025 godrà di un’ampia e articolata copertura televisiva e digitale. Il secondo Major della stagione sarà trasmesso, a partire da martedì 10 giugno, tutti i giorni in chiaro su SuperTennis. L’emittente ufficiale della FITP dedicherà al torneo capitolino un ampio spazio all’interno della programmazione quotidiana. Sul canale 64 del digitale terrestre, infatti, non solo sarà possibile vedere la diretta dei match ma, come già durante gli Internazionali Bnl d’Italia, gli incontri saranno accompagnati da studi live dal Foro Italico con approfondimenti, analisi e racconto del dietro le quinte grazie al team di giornalisti e talent. Ma non finisce qui. Sul multichannel SuperTennis Plus, accessibile gratuitamente da tutte le smart tv, sarà possibile scegliere quale match vedere tra quelli in programma sui campi principali e sarà possibile accedere a contenuti on demand esclusivi.

IL PADEL NEL MONDO: I NUMERI DEL BOOM

Dal 2022, anno della prima edizione del Major di Roma, il padel ha intrapreso un percorso di crescita vertiginosa a livello globale: Secondo i dati del FIP Research & Data Analysis Department, il centro studi della International Padel Federation, tre anni fa i praticanti in tutto il mondo erano circa 20 milioni; oggi superano i 30 milioni, con una crescita del 50%, con oltre 700.000 tesserati. Anche il numero dei campi ha registrato un’impennata significativa: dai 42.000 del 2022 si è passati a oltre 73.000 censiti nei primi cinque mesi del 2025 (+74%) distribuiti in più di 140 Paesi. Tra i praticanti, il 59% è presente in Europa, il 23% in Sudamerica, il 7% nel centro-nord America, il 6,4% in Asia, il 4,3% in Africa e il restante 0,3% in Oceania. La maggioranza degli amatori è composta da uomini (60%), ma il padel resta uno degli sport a livello mondiale più praticati dalle donne, che rappresentano il 40% del totale.

PREMIER PADEL, IL CIRCUITO D’ELITE

Fondato da Qatar Sports Investments (QSI) con la International Padel Federation, (FIP) il Qatar Airways Premier Padel Tour è il principale circuito ufficiale professionistico di padel a livello mondiale e l’unico insieme al CUPRA FIP Tour ad assegnare punti per il ranking FIP, la classifica mondiale ufficiale di giocatori e giocatrici. Partito nel 2022, si è subito affermato quale straordinario punto di riferimento per il padel internazionale, con i migliori giocatori e le migliori giocatrici del ranking mondiale a dare spettacolo. Tra il 2023 e il 2024 il tour è divenuto globale passando da 6 a 24 grandi tornei in stagione, comprese le Finals di Barcellona. Il successo è stato enorme, con i sold out in molte tappe e con tornei in alcune dei luoghi più prestigiosi al mondo: dal leggendario Roland Garros di Parigi, all’iconico Foro Italico di Roma, il tour ha avuto come palcoscenico location che hanno fatto la storia dello sport. Il circuito, oltre all’Italy Major, conta grandi eventi come il Major di Doha in Qatar, cuore pulsante del padel asiatico, o il P1 di Madrid, città iconica per il Padel; e le Finals di Barcellona dove a dicembre verranno disputate le Finals che chiudono la stagione. Oltre alle Finals, sono tre le categorie di tornei che compongono il circuito: i Major (quattro nel 2025) equivalenti ai tornei Slam nel tennis; i P1, equiparabili ai Masters 1000, e i P2, simili agli ATP 500. Premier Padel rappresenta dunque il massimo livello di competizione, con i migliori giocatori al mondo che giocano per il ranking FIP, il prestigio e la storia: solo la scorsa stagione sono state disputate 2.500 partite, con circa 600 atleti provenienti da 30 Paesi.