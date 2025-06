Giro-E Enel: il bilancio dell’edizione 2025

Da Ostuni alla passerella finale di Roma, l’Italia più bella vista dalla sella di una bici a pedalata assistita

ROMA – Con la passerella di Roma si è chiusa la settima meraviglia del Giro-E Enel, l’edizione 2025 di questo evento nato nel 2019. Aveva preso il via il 13 maggio a Ostuni. 18 tappe, 1.098 chilometri, poco meno di 20 mila metri di dislivello positivo, per quasi 2 mila fortunati ospiti che hanno avuto l’opportunità di vivere una exclusive e-bike experience, l’unico Grande Giro al mondo con le bici da corsa a pedalata assistita, sulle strade e nei giorni del Giro d’Italia, organizzato da RCS Sports & Events, organizzatore anche della Corsa Rosa.

Protagonisti 18 Official Team che hanno preso parte a tutte le tappe e tanti Daily Team che complessivamente hanno pedalato per un totale di 41 giornate. Tutto è cominciato con la Teams Presentation dell’11 maggio a Lecce in una piazza gremita da 11mila persone con la performance del dj e producer Federico Scavo, e si è concluso con la sfilata di domenica, un’immersione nella Grande Bellezza di Roma con un circuito di quattro giri tra Colosseo, Fori Imperiali e lungotevere.

Un’ultima tappa da record, Roma, con ben 21 team alla partenza. Dove, oltre al Giro d’Italia 108 e al Giro-E, ci sono state la terza edizione della Giro d’Italia-Family Ride, una pedalata non competitiva aperta a tutte le famiglie su un tragitto di 6,8 chilometri chiuso al traffico da viale Aventino al traguardo del Giro d’Italia in via del Circo Massimo (sono intervenuti oltre 4mila ciclisti di tutte le età).

Una chiusura all’altezza per un Giro-E Enel che ha offerto spettacolo a gogo in tre settimane (che rappresentano il canone di un Grande Giro) di salite, discese, pianura, mangiabevi, mare, città e alta montagna, ma soprattutto emozioni, sorrisi, felicità, assieme a fatica e sudore e alla scoperta di quel mezzo straordinario che è la bici a pedalata assistita, che in forma di bicicletta da corsa consente un’esperienza come il Giro-E e una pedalata leggera come quella di un professionista, e in tutte le altre offre svago, turismo e una vera alternativa per la mobilità quotidiana, che speriamo divenga, prima o poi, anche in Italia sostenibile.

Indimenticabili, tra le altre, la tappa con arrivo in Piazza del Campo a Siena, la scalata al Mortirolo e quella sul Colle delle Finestre, che ha rivoluzionato la classifica del Giro d’Italia e si è impressa nei cuori dei partecipanti del Giro-E, che hanno potuto vivere un giorno da campioni sulle strade del Giro d’Italia, pedalando senza traffico, tagliando l’arco del traguardo della Corsa Rosa. Esperienze indimenticabili, come hanno testimoniato i tanti sportivi e personaggi noti che hanno partecipato quest’anno: dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, dal vicepresidente di ANCI e presidente della Lega Ciclismo Professionistico Roberto Pella al Presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, dal Responsabile assessorato Grandi eventi, turismo, sport, moda di Roma Capitale Andrea Imbimbo al team di Mission Impossible-The Final Reckoning che ha pedalato a Napoli, dagli ex campioni del mondo di motociclismo Marco Melandri e Carlos Checa al comico Ubaldo Pantani, dal cantante Paolo Belli ai tanti sindaci, dagli ori olimpici Ilaria Spirito (volley), Simone Raineri (canottaggio) e Matteo Stefanini (canottaggio) al pallavolista Nicola Salsi, dal chitarrista Davide Ferrario ai rugbisti Andrea Lo Cicero e Valerio Bernabò, dagli atleti di Special Olympics ai paratleti Alessandro Ossola, Andrea Devicenzi, Mirko Bettega, Alen Kobilica.

Francesca Gostinelli, Head of Enel X Global Retail: “Il Giro-E è molto più di un semplice evento sportivo: è un viaggio nell’energia di un’Italia in movimento, che unisce territori e comunità. Come Enel siamo orgogliosi di aver accompagnato anche quest’anno questa manifestazione lungo le strade d’Italia, testimoniando in modo concreto la vicinanza al territorio e la nostra visione di una transizione energetica inclusiva. Condividiamo con Il Giro-E l’aspirazione verso un futuro all’insegna della sostenibilità, più equo e condiviso”.

Roberto Salvador, direttore del Giro-E Enel: “È stata l’edizione più dura dal punto di vista ciclistico e forse anche la più bella… almeno fino alla prossima. Le città di partenza sempre più presenti, il Green Fun Village by Continental sempre più grande, il pubblico sempre più partecipe, e la solita felicità in chi pedala. Quello che abbiamo constatato è un sempre maggiore interesse da parte delle città a ospitare le tappe del Giro-E, riconosciuto ormai come un evento importante per la promozione della mobilità e del turismo sostenibile. Sempre più grande anche la partecipazione di pubblico, grazie al Green Fun Village che offre momenti di interazione e di svago. Ringrazio i tanti partner, tutti i team che hanno portato così tanti campioni e personalità e naturalmente tutto lo staff del Giro-E, che ci ha consentito di organizzare un vero e proprio Grande Giro a pedalata assistita”.

Sempre grandi protagonisti, e uno dei motivi del successo dell’evento, i capitani dei team, che sono stati tutor e sodali di pedalata per gli ospiti, e ai quali si sono affiancati altri blasonati compagni di viaggio. Valsir ci ha regalato la presenza dei Gianni Bugno, Igor Astarloa, Miguel Indurain (applauditissimo alla sua prima volta al Giro-E) e Sonny Colbrelli, che si sono aggiunti a Claudio Chiappucci (ANCI), Damiano Cunego (Continental), Andrea Tafi (Autostrade per l’Italia), Marco Canola (Virgin Active), Sacha Modolo (Trenitalia), Marco Benfatto (MCZ), Alessandro Spezialetti (Tudor), e poi Justine Mattera (Enel), Elisa Scarlatta (Toyota), Amedeo Tabini (Fly Cycling Citroën), Lello Ferrara (Italia.it), Emiliano Cantagallo (Sara Assicurazioni), Andrea Pusateri (Rovagnati), Maurizio Formichetti (Regione Abruzzo), Giuseppe Bica (RCS Sport), Umberto Carfora (RCS Sport & Events), ai quali si sono aggiunti gli ex pro Marino Lejarreta, Edita Pučinskaitė, Alberto Ongarato, Raffaele Illiano, Roberto Ferrari.

Grande successo per il Green Fun Village by Continental, che è stato inaugurato a Lecce l’11 maggio come anteprima del Giro-E 2025. Spazi sempre più grandi, più intrattenimento, più giochi, più informazione sui temi della mobilità green, della sostenibilità e della transizione energetica. Tra gli espositori dell’edizione 2025 Continental (Main Sponsor del Green Fun Village), Enel (Title Sponsor del Giro-E), MOST – Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, Trenitalia, Lombardo Bikes, Rovagnati, MCZ e numerosi partner locali che cambiavano di tappa in tappa.

Coinvolti anche gli studenti con Biciscuola, il progetto educativo che si rivolge alle scuole primarie delle province toccate dal Giro d’Italia, dal Giro-E e da tutte le altre corse organizzate da RCS Sport. All’edizione 2025 hanno partecipato 2.300 classi provenienti da 42 Province.

Giorgio Cattaneo, Responsabile Comunicazione di Continental Italia: “Il Giro-E di quest’anno si è confermato un evento eccezionale. Una piattaforma perfetta per parlare di Valori fondamentali di Continental come sicurezza e sostenibilità. Essere Main Sponsor del Green Fun Village, poi, ci ha permesso di girare tutta Italia e parlare direttamente con le persone, sensibilizzandole su queste tematiche e mostrando loro l’impegno di Continental nello sviluppo di pneumatici premium, come l’UltraContact NXT, esposto all’interno del villaggio e composto fino al 65% da materiali rinnovabili e riciclati. Siamo convinti che chi sviluppa premium ha il dovere di applicare politiche incentrate sulla sostenibilità in fase di produzione, nella ricerca di materie prime, nella messa a punto di prodotti in grado di garantire prestazioni su lungo periodo e naturalmente sulla gestione di fine vita del prodotto stesso”.

Tanti i Talk, per informare e approfondire, organizzati al Green Fun Village da ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani e da MOST – Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile.

Roberto Pella, vicepresidente ANCI: “Il bilancio della partecipazione al Giro-E e dell’organizzazione dei Forum allestiti nell’area hospitality del Green Fun Village, per valorizzare i territori, stimolare il protagonismo dei giovani e promuovere sani e corretti stili di vita, è straordinario e, soprattutto, autentico, perché frutto di un’azione corale, tra istituzioni, territori e comunità locali. Anche quest’anno ANCI ha saputo trasformare l’energia del Giro-E, straordinaria vetrina per i nostri Comuni insieme al Giro d’Italia, in occasioni di confronto tra giovani, territori e istituzioni. Ringrazio il Ministro Andrea Abodi e il Capo Dipartimento Politiche Giovanili Michele Sciscioli perché attività come i sei Forum, le tappe percorse dal Team ANCI dei giovani amministratori in bicicletta capitanati dal campione Chiappucci, il Giro Express e il progetto Reporter per un giorno con le scuole, finanziate grazie al Fondo Nazionale Politiche Giovanili, dimostrano come lo sport possa generare sviluppo locale e impatto sociale trainato dai giovani e promuovere stili di vita sani e corretti”.

Gianmarco Montanari, Direttore generale MOST: “La partecipazione al Giro-E rappresenta per MOST un’occasione unica per coniugare divulgazione scientifica, innovazione tecnologica e cultura della sostenibilità. In questa edizione, grazie al coordinamento delle Università di Bergamo e Brescia e al coinvolgimento di nuove realtà, abbiamo potuto presentare prototipi avanzati per la mobilità leggera: nuove stazioni di ricarica, concept di biciclette modulari e cargo bike sostenibili. È dal confronto diretto con operatori e squadre che nascono le idee migliori: il nostro obiettivo è trasformarle in soluzioni concrete per una mobilità sempre più inclusiva, attiva e integrata nei territori”.

I PARTNER DEL GIRO-E ENEL 2025

Enel Title Sponsor e Maglia Blu; Continental Main Sponsor Green Fun Village e Maglia Arancio; Trenitalia Official Green Carrier e Maglia Verde-Ride Green; Italia.it Maglia Azzurra; Valsir Maglia Rossa; VeroDol CBD Maglia Bianca; Toyota Official Mobility Partner; Tudor Official Timekeeper; Castelli Official Jersey; Rovagnati Official Partner; Shimano Technical Official Partner; Astoria Official Wine; Lombardo Bikes Official E Bike Manufacturer; Suzuki Official Motorbike; Imatra App Fintech e Sportech Ufficiale del Giro-E; Cetilar Official Nutrition Partner.