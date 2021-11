La partita Bodo/Glimt – CSKA Sofia del 25 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato con tabellino. Dove vedere il match valido per la quinta giornata della Conference League 2021/2022

BODO – Giovedì 25 novembre, alle 21, all’Aspmyra di Bodø, per la quinta giornata della Conference League 2021/2022, nel girone C si giocherà Bodo/Glimt – CSKA Sofia. La gara di andata, lo scorso 30 settembre, si é chiusa con il risultato di 0-0. I norvegesi sono in testa al raggruppamento con 8 punti, davanti a Roma (7) e Zorya (6) e grazie a 2 vittorie e 2 pareggi; sono in testa anche alla classifica dell’Eliteserien con 58 punti dopo 27 turni, a +5 dal Molde. I bulgari sono ultimi nel girone con un solo punto, mentre in campionato sono secondi a quota 29, a -4 dalla capolista Ludogorets. A dirigere il match sarà Yigal Frid, coadiuvato dagli assistenti David Elias Biton e Matityahu Yakobov; quarto ufficiale di gara Liran Liany: tutti gli arbitri sono israeliani.

Tabellino

BODO/GLIMT: Haikin N., Berg P. (dal 45′ st Moberg V.), Botheim E. (dal 45′ st Nordas L.), Fet S. (dal 38′ st Hagen E.), Hoibraaten M., Lode M., Moe B., Pellegrino A. (dal 45′ st Mugisha J.), Sampsted A., Solbakken O., Vetlesen H. (dal 1′ st Konradsen M.). A disposizione: Smits J., Boniface V., Hagen E., Konradsen M., Koomson G., Kvile S., Moberg V., Mugisha J., Nordas L., Pernambuco. Allenatore: Knutsen K..

CSKA SOFIA: Busatto, Caicedo J. (dal 37′ st Krastev K.), Carey G., Geferson (dal 17′ st Varela F.), Lam T., Mattheij J., Mazikou B., Turitsov I. (dal 43′ st Galabov P.), Vion T., Yomov G. (dal 17′ st Wildschut Y.), Youga A. (dal 17′ st Muhar K.). A disposizione: Evtimov D., Bai Y., Donchev A., Galabov P., Krastev K., Muhar K., Varela F., Wildschut Y. Allenatore: Mladenov S..

Reti: al 25′ pt Fet S. (Bodo/Glimt), al 40′ st Botheim E. (Bodo/Glimt).

Ammonizioni: al 10′ st Hoibraaten M. (Bodo/Glimt) al 2′ pt Caicedo J. (CSKA Sofia), al 45′ pt Youga A. (CSKA Sofia), al 5′ st Mattheij J. (CSKA Sofia).

La presentazione del match

QUI BODO GLIMT – Knutsen dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Haikin in porta, pacchetto difensivo composto da Sampsted e Bjorkan sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Lode e Moe. A centrocampo Berg in cabina di regia con Fet e Naraden mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Solbakken, Botheim e Pellegrino.

QUI CSKA SOFIA – Mladenov dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Busatto in porta, pacchetto arretrato formato da Turitsov e Donchev sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Mattheji e Lam. A centrocampo Muhar in cabina di regia con Carey e Bai mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Yomov, Ahmedov e Wildschut.

Le probabili formazioni di Bodo/Glimt – CSKA Sofia

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Naraden; Solbakken, Botheim, Pellegrino. Allenatore: Mourinho.

CSKA SOFIA (4-3-3): Busatto; Turitsov, Mattheji, Lam, Donchev; Carey, Muhar, Bai; Yomov, Ahmedov, Wildschut. Allenatore: Mladenov

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Bodo/Glimt – CSKA Sofia, valido per la quinta giornata della fase a gironi della Conference League 2021/2022, non verrà trasmesso in diretta televisiva o streaming.