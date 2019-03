Bologna – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Bologna – Cagliari: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventisettesima giornata di Serie A: calcio d’inizio alle ore 12:30

BOLOGNA – Domenica 10 marzo alle ore 12:30 andrà in scena il match tra Bologna e Cagliari valevole per la ventisettesima giornata di Serie A. Da una parte ci sono i Felsinei, reduci dalla sconfitta di Udine per 2-1 e che occupano il terzultimo posto in classifica con 18 punti, quattro in meno dell’Empoli. Dall’altra parte il Cagliari, che viaggia verso una salvezza tranquilla con 27 punti. I sardi nell’ultimo turno di campionato hanno ottenuto una vittoria casalinga ai danni dell’Inter.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI BOLOGNA – La squadra di Mihajlovic dovrebbe scendere in campo ancora una volta con il 4-2-3-1. Skorupski tra i pali, davanti a lui la linea difensiva composta da Mbaye, Lyanco, Danilo e Dijks. In mediana torna Pulgar, accanto a lui ci sarà uno tra Poli e Dzemaili, col primo in vantaggio. Sulla trequarti pronti Palacio, Soriano e Sansone, ma Orsolini scalpita per una maglia da titolare. Altro ballottaggio in attacco, Destro insidia Santander.

QUI CAGLIARI – Pochi dubbi per Maran, che confermerà il consueto 4-3-1-2. In porta ci sarà Cragno, mentre la difesa sarà formata da Srna, Ceppitelli, Pisacane e Pellegrini. A centrocampo spazio a Padoin, Bradaric e Ionita, ma Deiola insidia Padoin dopo il rientro dalla squalifica. Nessun dubbio in attacco, dove agiranno Joao Pedro e Pavoletti supportati da Barella.

Dove vederla in TV e Streaming

Il match Bologna – Cagliari verrà trasmesso in esclusiva su DAZN, piattaforma di streaming raggiungibile tramite smartphone, smart tv, computer, tablet e console.

Le probabili formazioni di Bologna – Cagliari

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Pulgar, Poli/Dzemaili; Palacio/Orsolini, Soriano, Sansone/Orsolini; Santander/Destro. Allenatore: Mihajlovic

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Padoin/Deiola, Bradaric, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran

Stadio: Renato Dall’Ara