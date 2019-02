Serie A, Bologna-Juventus: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Bologna-Juventus: incontro valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

BOLOGNA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Bologna e Juventus nel match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per il Bolgona con Edera, Soriano e Sansone alle spalle di Santander mentre la Juventus risponde col 4-4-2 con Mandzukic e Ronaldo a formare il tandem offensivo.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Juventus

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar; Edera, Soriano; Sansone; Santander. Allenatore: Mihajlovic

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Cancelo, Bentancur, Matuidi, Bernardeschi; Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri