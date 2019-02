Le partite di oggi 24 febbraio 2019: Serie A e Serie B in primo piano

Elenco delle partite previste per domenica 24 febbraio, in primo piano Serie A e Serie B oltre alle sfide di Premier League, Liga e Bundesliga.

FIRENZE – Giornata interessante quella che ci attende quest’oggi a cominciare dalla Serie A: si parte alle 12.30 con Sampdoria-Cagliari. Alle 15 in campo la Juventus che, dopo aver perso contro l’Atletico Madrid, giocherà sul campo del Bologna. In contemporanea Chievo-Genoa e Sassuolo-SPAL mentre alle ore 18 in campo il Napoli che giocherà in casa del Parma. Alle ore 20.30 Fiorentina-Inter con i toscani che sono reduci dalla vittoria contro la SPAL mentre i nerazzurri hanno staccato il pass per gli ottavi di Europa League eliminando il Rapid Vienna. In Serie B un solo match in programma con Livorno-Venezia. In Premier League clou all’Old Trafford con Manchester United-Liverpool mentre in contemporanea Arsenal-Southampton. In Liga in campo Atletico Madrid e Real con la squadra di Simeone che giocherà in casa contro il Villarreal mentre la compagine di Solari giocherà in casa del Levante. In Bundesliga impegno casalingo per il Borussia Dortmund che giocherà contro il Leverkusen.

FRANCIA: Ligue 1

15:00

Montpellier-Reims

Nantes-Bordeaux

Tolosa-Caen

17:00 Rennes-Marsiglia

21:00 Monaco-Lione

GERMANIA: Bundesliga

15:30 Hannover-Francoforte

18:00 Dortmund-Leverkusen

INGHILTERRA: Premier League

15:05

Arsenal-Southampton

Manchester Utd-Liverpool

ITALIA: Serie A

12:30 Sampdoria-Cagliari [Cronaca Diretta]

15:00

Bologna-Juventus [Cronaca Diretta]

Chievo-Genoa [Cronaca Diretta]

Sassuolo-Spal [Cronaca Diretta]

18:00 Parma-Napoli [Cronaca Diretta]

20:30 Fiorentina-Inter [Cronaca Diretta]

ITALIA: Serie B

21:00 Livorno-Venezia [Cronaca Diretta]

OLANDA: Eredivisie

12:15 Den Haag-Ajax

14:30

FC Emmen-Vitesse

PSV-Feyenoord

16:45 Willem II-Alkmaar

SPAGNA: LaLiga

12:00 Leganes-Valencia

16:15 Atl. Madrid-Villarreal

18:30 Valladolid-Betis

20:45 Levante-Real Madrid

ITALIA: Serie C – Gruppo A

14:30

Arezzo-Olbia

Arzachena-Cuneo

Carrarese-Pontedera

Entella-Piacenza

Juventus U23-Lucchese

Pro Patria-Albissola

Pro Vercelli- Pisa

ITALIA: Serie C – Gruppo C

14:30

Catanzaro-Monopoli

Rende-Virtus Francavilla

Siracusa-Rieti

Trapani-Cavese

Vibonese-Casertana

Viterbese-Catania

15:00 Juve Stabia-Reggina 1914

16:30 Potenza-Sicula Leonzio

20:30 Paganese-Bisceglie

PORTOGALLO: Primeira Liga

16:30 Santa Clara-Nacional

18:30 Boavista-Rio Ave

SPAGNA: LaLiga2

12:00 Gijon-Rayo Majadahonda

16:00 Almeria-Cordoba

18:00

Lugo-Elche

Malaga-La Coruna

20:00 Extremadura UD-Numancia

TURCHIA: Super Lig

11:30 Ankaragucu-Erzurum BB

14:00 Konyaspor-Kayserispor

17:00 Galatasaray-Akhisarspor