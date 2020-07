Bologna – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Bologna – Napoli del 15 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A

BOLOGNA – Mercoledì 15 luglio alle ore 19.30 si giocherà Bologna – Napoli, match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione emiliana che viene dal pareggio beffa contro il Parma ed in classifica occupa la decima posizione con 42 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra partenopea che viene dal divertente pareggio casalingo contro il Milan ed in classifica occupa il sesto posto con 52 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì 15 luglio alle ore 18.30 le formazioni ufficiali, dalle 19.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BOLOGNA – I padroni di casa potrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Skorupski in porta, pacchetto difensivo composto da Tomiyasu e Djiks sulle corsie esterne mentre nel mezzo Danilo e Denswil. A centrocampo Medel e Svanberg in cabina di regia mentre in attacco spazio a Skov Olsen, Soriano e Barrow a supporto di Palacio.

QUI NAPOLI – Gattuso dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Ospina tra i pali, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Hysaj sulle corsie laterali mentre nel mezzo Manolas e Koulibaly. A centrocampo Demme in cabina di regia con Fabian Ruiz ed Elmas mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Politano, Milik e Insigne.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bologna – Napoli, valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per gli utenti che avessero aderito all’offerta Sky-DAZN Bologna – Napoli sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1. I clienti che avessero sottoscritto anche un abbonamento Sky, inoltre, potranno inoltre seguire la gara in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di Bologna – Napoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso

STADIO: Renato Dall’Ara