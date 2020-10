Bologna – Reggina: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Bologna – Reggina del 27 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match validi per il terzo turno di Coppa Italia

BOLOGNA – Martedì 27 ottobre alle ore 15 si giocherà Bologna – Reggina, incontro valevole per il terzo turno della Coppa Italia 2020/2021. Da una parte c’è la squadra emiliana che viene da due sconfitte consecutive, in campionato, contro Sassuolo e Lazio ed in classifica occupa la terzultima posizione con soli 3 punti. Dall’altra parte c’è la squadra di Toscano che è reduce dal pareggio esterno contro il Pordenone ed in classifica occupa la sesta posizione, insieme al Venezia, con 7 punti.

La presentazione del match

QUI BOLOGNA – Massiccio Turnover per Mihajlovic che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-2-3-1 con Da Costa in porta, pacchetto difensivo composto da Mbaye e Hickey sulle corsie esterne mentre nel mezzo Denswil e Calabresi. A centrocampo Kingsley e Schouten in cabina di regia mentre davanti spazio a Vignato, Soriano e Sansone alle spalle di Barrow.

QUI REGGINA – Toscano dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 3-4-1-2 con Guarna in porta, reparto difensivo composto da Rossi, Gasparetto e Stavropoulos. A centrocampo Faty e Folorunsho in cabina di regia con Situm e Di Chiara sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Mastour alle spalle del tandem offensivo composto da Vasic e Lafferty.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bologna – Reggina, valevole per il terzo turno della Coppa Italia 2020/2021, non verrà trasmesso in televisione ma potrete seguire la diretta integrale del match sul nostro sito attraverso la cronaca minuto per minuto.

Le probabili formazioni di Bologna – Reggina

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Mbaye, Calabresi, Denswil, Hickey; Kingsley, Schouten; Vignato, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: Mihajlovic

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; M. Rossi, Gasparetto, Stavropoulos; Situm, Faty, Folorunsho, Di Chiara; Mastour; Vasic, Lafferty. Allenatore: Toscano

STADIO: Renato Dall’Ara