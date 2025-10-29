Bologna-Torino 0-0: pareggio a reti bianche al Dall’Ara

Diretta Bologna-Torino di Mercoledì 29 ottobre 2025: match equlibrato, granata pericolosi con la trasversa di Adams

BOLOGNA – Nella serata del 29 ottobre, il Dall’Ara ha ospitato una sfida intensa ma priva di reti tra Bologna e Torino. Le due squadre, entrambe in buona forma, si sono affrontate con prudenza e determinazione, ma senza riuscire a trovare la via del gol. Il pareggio consente a entrambe di proseguire le rispettive strisce positive, ma lascia l’amaro in bocca per le occasioni sprecate.

Cronaca della partita

Ritmi bassi in avvio, con Bernardeschi ispirato ma impreciso. Al 25’ Che Adams sfrutta un errore di Vitik e si presenta davanti a Skorupski, ma il suo tiro si stampa sulla traversa. Due minuti dopo, Lykogiannis impegna Paleari con una conclusione potente, ma il portiere granata si supera. Il Torino si difende con ordine, mentre il Bologna gestisce il possesso (69%). Nella ripresa Bernardeschi ci prova ancora al 4’, ma Paleari è reattivo. I cambi spezzano il ritmo e riducono le occasioni. Fabbian sfiora il gol di testa nel recupero, ma la palla termina alta. Il match si chiude con poche emozioni e tanti duelli a centrocampo.

Tabellino

BOLOGNA: Skorupski L., Zortea N., Vitik M., Lucumi J., Lykogiannis C., Moro N., Ferguson L. (dal 22′ st Freuler R.), Bernardeschi F. (dal 22′ st Orsolini R.), Odgaard J. (dal 37′ st Fabbian G.), Cambiaghi N. (dal 22′ st Dominguez B.), Dallinga T. (dal 1′ st Castro S.). A disposizione: Casale N., Castro S., De Silvestri L., Dominguez B., Fabbian G., Freuler R., Heggem T., Miranda J., Orsolini R., Pessina M., Pobega T., Ravaglia F., Rowe J., Sulemana I. Allenatore: Niccolini D..

TORINO: Paleari A., Tameze A. (dal 12′ st Ismajli A.), Maripan G., Coco S., Pedersen M., Casadei C., Ilic I. (dal 34′ st Asllani K.), Gineitis G. (dal 12′ st Vlasic N.), Lazaro V., Ngonge C. (dal 41′ st Zapata D.), Adams C. (dal 13′ st Simeone G.). A disposizione: Anjorin F., Asllani K., Biraghi C., Dembele A., Ilkhan E., Ismajli A., Masina A., Njie A., Popa M., Simeone G., Siviero L., Vlasic N., Zapata D. Allenatore: Baroni M..

Reti: –

Ammonizioni: al 19′ st Odgaard J. (Bologna), al 40′ st Lykogiannis C. (Bologna) al 37′ pt Ilic I. (Torino), al 40′ pt Tameze A. (Torino), al 26′ st Ismajli A. (Torino).

Recupero: 1′ pt, 5′ st

Le formazioni ufficiali di Bologna-Torino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Orsolini, Freuler, Castro, Rowe, Heggem, Casale, De Silvestri, Dominguez, Miranda, Sulemana, Fabbian. Allenatore: Niccolini.

TORINO (3-5-1-1): Paleari; Tameze, Maripán, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Gineitis, Lazaro; Ngonge; Adams. A disposizione: Popa, Siviero, Masina, Ilkhan, Vlasic, Anjorin, Simeone, Dembele, Asllani, Biraghi, Ismajli, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni.

I convocati del Bologna

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Gabriele Cecconi e Stefano Cipressa mentre il IV Ufficiale sarà Fabio Zufferli. Al VAR: Davide Di Paolo e addetto AVAR: Giovanni Nasca

La presentazione del match

Martedi 28 ottobre, alle ore 20.30, allo Stadio “Dall’Ara” di Bologna, andrà in scena Bologna-Torino, match valido per la nona giornata del Campionato di Serie A 2025/2026.Il turno infrasettimanale propone l’interessante sfida tra Bologna e Torino: se gli emiliani puntano a consolidare la zona Europa, i granata, in serie positiva da tre uscite, vanno a caccia di conferme. Il Bologna si prepara con grande determinazione alla sfida contro il Torino, consapevole dell’importanza del match per restare agganciato al treno europeo. Le condizioni fisiche di Odgaard e Immobile tengono banco: il danese, tra i più brillanti in questo avvio di stagione, dovrebbe essere convocato ma partire dalla panchina, mentre l’ex Lazio è ancora ai box e punta a rientrare in gruppo giovedì, con l’obiettivo di strappare una convocazione per la trasferta di Parma. Vincenzo Italiano, alle prese con un calendario fitto tra campionato ed Europa League, dovrà gestire con attenzione le energie dei suoi, valutando chi potrà affrontare il secondo impegno ravvicinato in pochi giorni. L’assenza di Holm, squalificato dopo il match contro la Fiorentina, complica ulteriormente le scelte del tecnico, che dovrà fare affidamento sulla profondità della rosa.

I rossoblù, reduci da una prestazione amara al Franchi dove si sono visti rimontare due gol di vantaggio, vogliono voltare pagina e ritrovare la vittoria per rilanciarsi in classifica. Con 14 punti conquistati grazie a quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte, Bologna ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, battendo squadre come Pisa, Cagliari e l’FCSB in Europa League. Il pareggio contro la Fiorentina, maturato nei minuti finali con due rigori subiti, ha lasciato l’amaro in bocca, ma ha anche rafforzato la convinzione del gruppo. Se fossero arrivati i tre punti, gli emiliani sarebbero a soli due punti dalla vetta, ora occupata da Napoli e Roma. L’obiettivo è chiaro: superare il Torino e lanciare un segnale forte alle dirette concorrenti per un posto in Europa. Castro e compagni sono pronti a dare battaglia, con la grinta e la qualità che finora li hanno resi una delle sorprese più interessanti della stagione.

Il Torino di Marco Baroni si avvicina alla delicata trasferta contro il Bologna con l’obiettivo di confermare il buon momento di forma e dare continuità ai risultati positivi delle ultime settimane. Dopo un inizio di stagione complicato, i granata hanno raccolto sette punti nelle ultime tre gare di campionato, mostrando carattere e qualità: prima il rocambolesco pareggio per 3-3 contro la Lazio, poi le vittorie prestigiose contro il Napoli campione d’Italia e il Genoa di Vieira. La sfida del Dall’Ara rappresenta una vera e propria prova del nove per la squadra piemontese, chiamata a dimostrare di aver trovato la giusta rotta. Baroni, consapevole dell’impegno ravvicinato di tre partite in una settimana, sta valutando come gestire le energie del gruppo: Ismajli dovrebbe partire titolare, mentre Tameze potrebbe beneficiare di un turno di riposo. Le condizioni del portiere Israel restano incerte a causa di un problema fisico, e la sua presenza è fortemente in dubbio. Sicure, invece, le assenze di Schuurs, Anjorin e Nkounkou, che non prenderanno parte alla trasferta emiliana. Nonostante le defezioni, il Torino vuole continuare a correre, spinto dall’entusiasmo ritrovato e dalla voglia di scalare posizioni in classifica. Baroni punta su un gruppo compatto e motivato, pronto a dare battaglia anche in condizioni non ottimali, con l’ambizione di tornare da Bologna con un risultato positivo che confermi il rilancio granata.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Il Bologna di Vincenzo Italiano adotta il 4-2-3-1: in porta Skorupski; linea difensiva composta da Zortea, Vitik, Lucumì e Miranda; in mediana la coppia Moro–Freuler; sulla trequarti agiscono Orsolini, Odgaard e Cambiaghi a supporto dell’unica punta Dallinga.

ÇOME ARRIVA IL TORINO -Il Torino di Marco Baroni scende in campo con il 3-5-2: tra i pali Paleari; in difesa Ismajli, Maripán e Coco; a centrocampo sulle fasce Pedersen e Biraghi, in mezzo Casadei, Asllani e Vlašić; in attacco la coppia formata da Simeone e Ngonge.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.Allenatore: Italiano

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli; Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Simeone, Ngonge.Allenatore: Baroni

