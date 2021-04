Il tabellino di Bologna-Torino 1-1 il risultato finale: avanti i padroni di casa con Barrow, al primo tempo. Poi il pareggio di Mandragora

BOLOGNA – Al Dall’Ara il match Bologna-Torino, valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, finisce 1-1. Partita non brillante, da parte dei padroni di casa, che perdono Dominguez all’8′, a causa di un’entrata pericolosa di Singo. Bologna che strappa poi il vantaggio alla formazione di Nicola: al 25′ del primo tempo c’è Barrow a sbloccare il risultato. Primo tempo che finisce sull’1-0 per i padroni di casa, ma al 13′ della ripresa i granata pareggiano con Mandragora.

CRONACA DELLA PARTITA

Bologna-Torino 1-1: il tabellino del match

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Soumaoro, Dijks (10′ st De Silvestri); Dominguez (8′ pt Baldursson, 11′ st Svanberg), Poli (10′ st Schouten); Orsolini, Soriano, Sansone (38′ st Sansone); Barrow. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Skov Olsen, Baldursson, Palacio, Antov, De Silvestri, Schouten, Svanberg, Faragò, Vignato, Juwara. Allenatore: Mihajlovic

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon (27′ st Lukic), Mandragora, Verdi (20′ st Baselli), Rodriguez (20′ st Ansaldi); Zaza, Belotti (27′ st Sanabria). A disposizione: Ujkani, Lyanco, Lukic, Baselli, Gojak, Ansaldi, Sanabria, Bonazzoli, Vojvoda, Murru, Linetty, Buongiorno. Allenatore: Nicola

RETI: pt 25′ Barrow (B), st 13′ Mandragora (T)

AMMONIZIONI: pt 16′ Nkoulou (T), 28′ Baldursson (B), 47′ Rincon (T), st 6′ Poli (B), 9′ Mbaye (B), 36′ Danilo (B)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Renato Dall’Ara