La partita Genoa – Benevento del 21 aprile 2021 in diretta: si decide tutto nei primi 20′ di gioco. Due volte in vantaggio con Viola su rigore e l’ex Lapadula, i sanniti si fanno raggiungere per altrettante volte da Pandev

Le parole di Ballardini e Inzaghi

Ballardini: “Mi aspetto un Benevento forte che ha un’idea chiara di gioco perché stanno facendo un buonissimo campionato, hanno preso dei giocatori di qualità e stanno dimostrando tutto il loro valore. Hanno fatto dei risultati straordinari perché hanno disputato delle belle partite. Sarà una partita molto equilibrata dove dovrai essere bravissimo per competere contro una squadra che fino ad oggi è sempre stata molto presente. Io sono cresciuto con questa passione, sognando di poter giocare contro i più bravi. Il calcio mi ha insegnato anche a stare al mondo. Il calcio è popolare, per me il calcio è merito, è solidarietà, è bene comune. Quindi pensare che possa essere un bene solo per pochi e che solo quei pochi possano giocarsi qualcosa di importante mi fa rabbrividire e non è lo sport che io fin da bimbo ho amato”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Di Vuolo e Palermo, quarto uomo Manganiello. Al Var Mazzoleni, Avar è Ranghetti.

La presentazione del match

GENOVA – Questa sera, mercoledì 21 aprile, alle ore 20.45, allo Stadio Luigi Ferraris, andrà in scena Genoa – Benevento, incontro valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021.

Il Grifone viene dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Milan ed é quattordicesimo in classifica, insieme allo Spezia, con 32 punti, frutto di 7 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitta. La classifica non lo fa ancora stare tranquillo ma é opportuno evidenziare che l’attuale posizione é lo scotto delle prime tredici partite della stagione quando, sotto la guida di Maran, aveva racimolato soltanto 7 punti; dalla quattordicesima ad oggi sarebbe ottavo in classifica. E questo é un dato che fa ben sperare la tifoseria rossoblu. Nelle ultime cinque sfide ha collezionato 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 6 gol e subendone 8. Il bilancio del Benevento, nello stesso periodo, é invece di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte: 7 reti fatte e 12 incassate. I sanniti sono reduci dalla sconfitta per 5-3 rimediata all’Olimpico contro la Lazio e sono diciassettesimi con 30 punti, con un percorso di 7 successi, 9 pareggi e 15 sconfitte, a cinque lunghezze sul Cagliari, terzultimo. Solo un precedente in Serie A, a Marassi, fra le due compagini: risale al 23 dicembre 2017 quando i rossoblù si imposero grazie al gol di Gianluca Lapadula, grande ex della sfida. La gara di andata si è chiusa col risultato con la vittoria per 2-0 a favore dei campani. Pronostico decisamente a favore dei padroni di casa con vittoria quotata mediamente a 2,25.

QUI GENOA – Ballardini dovrà rinunciare agli infortunati Zappacosta e Pellegrini; dovrebbe far scendere la squadra in campo col tradizionale modulo 3-5-2 con Perin in porta e difesa a tre composta da Masiello, Radovanovic e da capitan Criscito, al rientro dopo il turno di squalifica. In cabina di regia Badelj con Zajc e Strootman mezzali ai suoi lati e sulle fasce a destra uno fra Biraschi, che parte favorito, e Ghiglione e a sinistra Czyborra. Davanti Destro e Pandev, che potrebbe alternarsi con Scamacca.

QUI BENEVENTO – Probabile modulo speculare per la squadra di Filippo Inzaghi con Montipò tra i pali e retroguardia formata da Glik, Barba e uno tra Tuia e Caldirola. In cabina di regia Viola, favorito su Schiattarella, con Hetemaj e Ionita interni; sulle corsie posti contesi tra Letizia e Depaoli, a sinistra tra Improta e Iago Falque. Davanti Sau e Lapadula.

Le probabili formazioni di Genoa – Benevento

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Pandev, Destro. Allenatore: Ballardini.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Letizia, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Sau, Lapadula. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Dove vederla in TV e in streaming

