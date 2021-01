Ligue 1, Bordeaux – Lorient 2-1: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Bordeaux – Lorient di Sabato 9 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Ligue 1

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: GIRONDINS BORDEAUX-FC LORIENT 2-1 SECONDO TEMPO 90' Triplice fischio dell'arbitro e fine delle ostilità tra Girondins Bordeaux e FC Lorient. Un saluto da Calciomagazine e appuntamento alle prossime partite 89' Intervento di Paul Baysse, inevitabile il cartellino giallo per lui 86' Finisce qui la partita di Rémi Oudin che lascia il campo 86' Minuti per Dilane Bakwa che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco 86' Finisce la gara di Ui-jo Hwang che lascia il rettangolo di gioco 86' Josh Maja in campo, prende il posto del compagno di squadra 80' Fuori dal campo Quentin Boisgard per FC Lorient 80' Forze fresche in campo per FC Lorient con l'ingresso di Adrian Grbić 74' Abbandona il terreno di gioco Nicolas de Préville per Girondins Bordeaux 74' Amadou Traoré rimpiazza il compagno di squadra 70' Fabien Lemoine fuori campo per dar spazio al compagno 70' Sul terreno di gioco per FC Lorient Yoane Wissa 61' Gli fa spazio Samuel Kalu per Girondins Bordeaux 61' Yacine Adli rimpiazza il compagno di squadra 58' Thomas Monconduit lascia il campo 58' Laurent Abergel rimpiazza il compagno di squadra 46' Le squadre sono tornate al centro del campo per il secondo tempo, l'arbitro da nuovamente inizio alle ostilità! PRIMO TEMPO 45' Si va negli spogliatoi con il punteggio di 2 a 1. Vi aspettiamo fra qualche minuto per seguire assieme il secondo tempo del match 43' Rete per Girondins Bordeaux, in gol Rémi Oudin, assist di Youssouf Sabaly! 41' E' giallo! Ui-jo Hwang riceve il cartellino dall'arbitro 23' Cambia il risultato, Terem Moffi colpendo di testa segna il gol 13' Marcatura per Rémi Oudin per Girondins Bordeaux, assist di Ui-jo Hwang! 1' Al via il match tra Girondins Bordeaux e FC Lorient!



BORDEAUX: Basic T., Baysse P., Benito L., Costil B. (P), Traore A. (dal 29' st De Preville N.), Maja J. (dal 41' st Hwang U.), Adli Y. (dal 16' st Kalu S.), Koscielny L., Otavio, Bakwa D. (dal 41' st Oudin R.), Sabaly Y.. A disposizione: Adli Y., Bakwa D., Briand J., Kwateng E., Lacoux T., Maja J., Pablo, Poussin G. (P), Traore A., Ben Arfa H., Mexer E., Zerkane M. Allenatore: Gasset J..



LORIENT: Grbic A. (dal 35' st Boisgard Q.), Chalobah T., Dreyer M. (P), Gravillon A., Lauriente A., Le Fee E., Le Goff V., Wissa Y. (dal 25' st Lemoine F.), Moffi T., Abergel L. (dal 13' st Monconduit T.), Morel J.. A disposizione: Abergel L., Bozok U., Diarra S., Grbic A., Hergault J., Marveaux S., Mouyokolo L., Nardi P. (P), Wissa Y., Delaplace J., Fontaine T., Hamel P. Y., Laporte J., Mendes H., Saunier M. Allenatore: Pelissier C..



Reti: al 13' pt Oudin R. (Bordeaux), al 43' pt Oudin R. (Bordeaux) al 23' pt Moffi T. (Lorient).



Ammonizioni: al 41' pt Hwang U. (Bordeaux), al 44' st Baysse P. (Bordeaux).







Presentazione della partita

BORDEAUX – Questa sera, 9 gennaio 2021, alle ore 21:00 il Bordeaux ospiterà il Lorient per la giornata 19 di Ligue 1. Lo score dell’ultima sfida tra queste due squadre è di 1-1 datato 20 maggio 2017. Sarà il fischietto Delajod incaricato a dirigere questa partita che si disputerà presso lo stadio Matmut Atlantique. Il Bordeaux é dato per favorito con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.95. Nelle ultime 5 sfide la Bordeaux ha ottenuto 1 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte realizzando 5 reti e subendone 7. Il Lorient invece ha ottenuto 1 vittorie, 1 pareggi e 3 sconfitte realizzando 7 reti e subendone 12. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale della partita su questo stesso sito anche dal proprio tablet o smartphone. Dalle ore 21:00 sarà disponibile la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa si potranno consultare le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Il Lione è in vetta alla classifica di Ligue 1 con 39, il Paris SG e il Lilla si trovano in seconda posizione con 36.

Le probabili formazioni di Bordeaux – Lorient

Il Bordeaux dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Costil tra i pali, difensori centrali Koscielny e Bayss e terzini Sabaly e Benito. In mezzo al campo Basic e Adli. In attacco come ali Oudin e Hwang, sulla trequarti Adli dietro all’unica punta Maja. Anche il Lorient dovrebbe utilizzare come modulo il 4-2-3-1 con Nardi in porta, in difesa laterali Le Goff e Hergault, al centro Laporte e Morel. In mediana Abergel e Monconduit. Sulla trequarti Boisgard, esterni Laurienté e Wissa, come punta Moffi.

BORDEAUX (4-2-3-1): Costil; Sabaly, Koscielny, Baysse, Benito; Basic, Adli; Zerkane, Ben Arfa, Oudin; Maja. Allenatore: Gasset.

LORIENT (4-2-3-1): Nardi; Le Goff, Laporte, Morel, Hergault; Lemoine, Monconduit; Laurienté, Boisgard, Wissa; Moffi. Allenatore: Pelissier.

