Ligue 1, Dijon – Marsiglia: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Dijon – Marsiglia di Sabato 9 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Ligue 1

DIJON – Questa sera, 9 gennaio 2021, alle ore 21:00 riflettori puntati su Dijon – Marsiglia, incontro valevole per la giornata 19 di Ligue 1. Ricordiamo che nell’ultima partita giocata 24 settembre 2019 la stessa era terminata con il punteggio di 0-0 . Palcoscenico di questo incontro sarà lo Stade Gaston Gérard mentre la direzione sarà affidata all’arbitro Miguelgorry. I bookmakers ripongono molta fiducia nella Marsiglia , quotando la vittoria a 1.83. Il Dijon, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 1 vinte, 2 pareggiate e 2 perse; ha realizzato 4 gol e subito 5. Il bilancio del Marsiglia é invece di 2 vinte, 1 pareggiate e 2 perse nelle ultime 5; 8 reti fatte e 7 subite. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo incontro sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Dalle ore 21:00 troverete la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali e potremo scoprire le mosse dei due allenatori. Ricordiamo che in Ligue 1 guida in classifica il Lione con 39 punti a seguire il Paris SG e il Lilla con 36.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

DIJON: Assale R., Benzia Y., Chala A.. A disposizione:



MARSIGLIA: Amavi J., Sanson M., Tomaz de Lima L. H.. A disposizione:





Assale R., Benzia Y., Chala A.. A disposizione:Amavi J., Sanson M., Tomaz de Lima L. H.. A disposizione:

Le probabili formazioni di Dijon – Marsiglia

Il Dijon dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Racioppi tra i pali, difensori centrali E.Manga e Coulibaly e terzini Boey e Muzinga. In mezzo al campo Chelkh e Ndong. In attacco sulle ali Ebimbe e Dobre, sulla trequarti Celina dietro all’unica punta Baldé. Anche il Marsiglia dovrebbe utilizzare come modulo il 4-2-3-1 con Mandanda in porta, in difesa laterali Sakal e Nagatomo, al centro Gonzalez e Caleta-Car. In mediana Gueye e Kamara. Sulla trequarti Cuisance, esterni Thauvin e Radonjic, come punta Benedetto.

DIJON (4-2-3-1): Racioppi; Boey, E.Manga, Coulibaly, Muzinga; Chelkh, Ndong; Ebimbe, Celina, Dobre; Baldé. Allenatore: Linarès.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Mandanda; Sakal. Gonzalez, Caleta-Car, Nagatomo; Gueye, Kamara; Thauvin, Cuisance, Radonjic; Benedetto. Allenatore: Villas-Boas.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Dijon – Marsiglia, valida per la giornata 19 del campionato Ligue 1, verrà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.