Borussia Dortmund – Bayern Monaco 0-0: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Borussia Dortmund – Bayern Monaco del 17 agosto in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la Supercoppa di Germania

DORTMUND – Questa sera, martedì 17 agosto, ore 21:00, al Signal Iduna Park di Dortmund, andrà in scena Borussia Dortmund – Bayern Monaco, gara secca valida per la Supercoppa di Germania, che pone di fronte la la vincitrice della DF Poal e la squadra che di é aggiudicata lo scudetto nella passata stagione. Nella prima giornata di Bundesliga il Dortmund si é imposto per 5-2 contro l’Eintracht Francoforte; nelle ultime cinque partite giocate ha vinto tre volte e pareggiato due. Il Bayern Monaco, invece, viene dall’1-1 sul campo del Monchengladbach e nelle ultime cinque sfide non ha mai vinto, riportando due pareggi e tre sconfitte.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO 0-0 32' L'arbitro non esita ad estrarre il giallo all'indirizzo di Mahmoud Dahoud 26' Intervento sanzionabile di cartellino, irremovibile il direttore di gioco 23' Intervento sanzionabile di cartellino, irremovibile il direttore di gioco 1' Il direttore di gara da inizio alla partita!



Borussia Dortmund – Bayern Monaco in campo, siamo pronti a commentare l'incontro nella speranza di divertici assieme BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Nico Schulz, Manuel Akanji, Felix Passlack, Gio Reyna, Mahmoud Dahoud, Jude Bellingham, Axel Witsel, Erling Haaland, Marco Reus, Youssoufa Moukoko. A disposizione: Marwin Hitz, Thomas Delaney, Reinier, Marius Wolf, Marco Pašalić, Antonios Papadopoulos, Donyell Malen, Steffen Tigges, Ansgar Knauff. Allenatore: Marco Rose.



BAYERN MONACO: Manuel Neuer; Dayot Upamecano, Niklas Süle, Alphonso Davies, Josip Stanišić, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Robert Lewandowski, Kingsley Coman, Thomas Müller. A disposizione: Sven Ulreich, Omar Richards, Chris Richards, Bouna Sarr, Tanguy Nianzou Kouassi, Corentin Tolisso, Jamal Musiala, Leroy Sané, Eric Maxim Choupo-Moting. Allenatore: Julian Nagelsmann.



Reti: al ' pt .



Ammonizioni: al 32' pt Mahmoud Dahoud (BOR), al 26' pt Marco Reus (BOR), al 23' pt Niklas Süle (BAY).

Gregor Kobel; Nico Schulz, Manuel Akanji, Felix Passlack, Gio Reyna, Mahmoud Dahoud, Jude Bellingham, Axel Witsel, Erling Haaland, Marco Reus, Youssoufa Moukoko.Marwin Hitz, Thomas Delaney, Reinier, Marius Wolf, Marco Pašalić, Antonios Papadopoulos, Donyell Malen, Steffen Tigges, Ansgar Knauff.Marco Rose.Manuel Neuer; Dayot Upamecano, Niklas Süle, Alphonso Davies, Josip Stanišić, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Robert Lewandowski, Kingsley Coman, Thomas Müller.Sven Ulreich, Omar Richards, Chris Richards, Bouna Sarr, Tanguy Nianzou Kouassi, Corentin Tolisso, Jamal Musiala, Leroy Sané, Eric Maxim Choupo-Moting.Julian Nagelsmann.al ' pt .al 32' pt Mahmoud Dahoud (BOR), al 26' pt Marco Reus (BOR), al 23' pt Niklas Süle (BAY).

La presentazione del match

QUI BORUSSIA DORTMUND – Rose schiererà i suoi secondo i canoni del 4-2-3-1. Kobel fra i pali, la linea difensiva formata da Papadopoulos e Akanji al centro e da Passlack e Schulz. A centrocampo Witsel e Dahoud. Sulla trequarti Bellingham, Reyna e Reus, di supporto all’unica punta Haaland.

QUI BAYERN MONACO – Nagelsmann, invece, sembra orientato verso un modulo 4-3-3 con Neuer tra i pali e retroguardi formata dalla coppia centrale Upamecano-Süle e da Stanisic e Davies sulle corsia. In mezzo al campo Kimmich, Goretzka e Sané. Tridente offensivo composto da Müller, Gnabry; Lewandowski.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund – Bayern Monaco

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Passlack, Papadopoulos, Akanji, Schulz; Witsel, Dahoud; Bellingham, Reyna, Reus; Haaland. Allenatore: Rose

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Süle, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Lewandowski. Allenatore: Nagelsmann

Dove vederla in TV e streaming

La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno. Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricare l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.