Monaco – Shakhtar Donetsk: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Monaco-Shakhtar Donetsk del 17 agosto in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per i Playoff di Champions League

MONACO – Martedì 17 agosto, ore 21:00, andranno in scena gli spareggi decisivi per l’accesso ai gironi di Champions League. Fra le varie sfide, c’è Monaco-Shakhtar Donetsk. Si giocherà al Louis II di Montecarlo, mentre il ritorno è previsto il 25 agosto in terra ucraina. La compagine di Niko Kovac ha regolato, nel terzo turno preliminare, lo Slavia Praga con un doppio successo: 0-2 e 3-1. La partenza in campionato, però, è stata tutt’altro che positiva: un pareggio all’esordio ed una sconfitta per 1-0 contro il Lorient, soltanto due giorni fa. Per quanto riguarda la squadra di De Zerbi, invece, ha superato brillantemente l’ostacolo Genk con un doppio 2-1. Nel torneo nazionale sono arrivati 9 punti nelle prime quattro gare, sintomo di una formazione che è viva e che appena quarantotto ore fa ha battuto il Metalist per 2-0. Soltanto una fra le due compagini avrà accesso ai gironi di Champions, ci aspetta un doppio confronto vibrante, divertente, ma soprattutto estremamente equilibrato.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI MONACO – Kovac schiererà i suoi secondo i canoni del 4-3-3. In porta Nubel, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Aguilar, Disasi, Badiashile ed Henrique. A centrocampo Fabregas, Tchouameni e Fofana. Davanti la qualità e la fantasia di Volland, Ben Yedder e Gelson Martins.

QUI SHAKHTAR DONETSK – De Zerbi, invece, sembra orientato verso un offensivo 4-2-3-1. Trubin fra i pali, la linea difensiva formata da Dodo, Marlon, Matvienko e Kornienko. Cerniera centrale affidata a Maycon e Stepanenko. Trequarti affollata da Pedrinho, Patrick e Solomon a supporto dell’unica punta Traore.

Le probabili formazioni di Moanco-Shakthar Donetsk

Monaco (4-3-3): Nubel; Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique; Fabregas, Tchouameni, Fofana; Volland, Ben Yedder, Gelson Martins. Allenatore: Kovac

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Marlon, Matvienko, Kornienko; Maycon, Stepanenko; Pedrinho, Patrick, Solomon; Traore. Allenatore: De Zerbi

Dove vederla in TV e streaming

La partita non sarà visibile in diretta televisiva. L’evento, con inizio alle ore 21:00, sarà però trasmesso in streaming su William Hill.