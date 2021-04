Borussia Dortmund – Eintracht Francoforte 1-2: diretta live e risultato

La partita Borussia Dortmund – Eintracht Francoforte di Sabato 3 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 27° giornata di Bundesliga

DORTMUND – Oggi pomeriggio, 3 aprile 2021, alle ore 15:30 riflettori puntati su Borussia Dortmund – Eintracht Francoforte, incontro valevole per la giornata 27 di Bundesliga. Lo score dell’ultima sfida tra queste due squadre è stato 1-1, datato 5 dicembre 2020. Il Borussia Dortmund ha i favori del pronostico con i bookmakers che danno la vittoria a 1.75. Nelle ultime 5 sfide il Borussia Dortmund ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta realizzando 9 reti e subendone 8 . L’Eintracht Francoforte invece ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta realizzando 10 reti e subendone 7. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta testuale della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali. Il Bayern Monaco guida la classifica di Bundesliga con 61 punti, il RB Lipsia é in seconda posizione con 57 mentre al terzo posto troviamo il Wolfsburg con 51.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: BORUSSIA DORTMUND-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-2 SECONDO TEMPO 65' Rete di Stefan Ilsanker. Conclusione incornando con la testa e risultato che adesso è il seguente: 1 a 2 63' Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Ansgar Knauff 63' Finisce qui la partita di Thorgan Hazard che lascia il campo 56' Spazio a Mahmoud Dahoud, nuova mossa per l'allenatore 56' Abbandona il terreno di gioco Jude Bellingham per Borussia Dortmund 46' Spazio a Daichi Kamada, nuova mossa per l'allenatore 46' Amin Younes lascia il campo 46' Inizia la ripresa di Borussia Dortmund e Eintracht Francoforte. Vediamo se i due allenatori hanno cambiato qualcosa nella formazione PRIMO TEMPO 45' L'arbitro fischia la conclusione del primo tempo tra Borussia Dortmund e Eintracht Francoforte. Il parziale è di 1 a 2. Piccola pausa e ci ritroviamo assieme per il secondo tempo 45' In rete Mats Hummels! Per lui , assist di Emre Can e punteggio che diventa: 1 a 1 33' Il direttore di gara estrae il giallo a Djibril Sow 25' Cartellino di color giallo per Filip Kostić 11' Sfortunata deviazione nella propria porta per Nico Schulz e palla che si infila in fondo al sacco 1' Finalmente si parte! Calcio d'avvio battuto, prepariamoci a gustarci l'incontro



Benvenuti da Calciomagazine alla gara Borussia Dortmund – Eintracht Francoforte, seguiremo i fatti salienti in tempo reale BORUSSIA DORTMUND: Marwin Hitz; Raphaël Guerreiro, Nico Schulz, Mats Hummels, Manuel Akanji, Thomas Delaney, Thorgan Hazard (dal 18' st Ansgar Knauff), Jude Bellingham (dal 11' st Mahmoud Dahoud), Emre Can, Erling Håland, Marco Reus. A disposizione: Roman Bürki, Mateu Morey, Thomas Meunier, Łukasz Piszczek, Julian Brandt, Reinier, Giovanni Reyna. Allenatore: Edin Terzić.



EINTRACHT FRANCOFORTE: Kevin Trapp; Evan N'Dicka, Erik Durm, Tuta, Stefan Ilsanker, Djibril Sow, Filip Kostić, Sebastian Rode, Amin Younes (dal 1' st Daichi Kamada), Luka Jović, André Silva. A disposizione: Markus Schubert, Elias Bördner, Timothy Chandler, Jetro Willems, Ajdin Hrustić, Steven Zuber, Aymane Barkok. Allenatore: Adi Hütter.



Reti: al 11' pt Nico Schulz (Autogol), al 45' pt Mats Hummels.



Ammonizioni: al 33' pt Djibril Sow (EIN), al 25' pt Filip Kostić (EIN).

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Borussia Dortmund – Eintracht Francoforte , valevole per la giornata 27 di Bundesliga, non verrà trasmesso in TV ma potrete seguire la diretta del match sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund – Eintracht Francoforte

Il Borussia Dortmund dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 con Hitz in porta, in difesa Akanji e Hummels centrali e terzini Meunier e Schulz. A centrocampo Bellingham e Dahoud. In attacco come ali Reyna e Hazard con Brandt trequartista dietro all’unica punta Haaland. L’Eintracht Francoforte dovrebbe invece optare per un 3-4-1-2 con Trapp tra i pali, pachetto difensivo con Hasebe, Hinteregger e Ilsanker. A centrocampo in cabina di regia Sow e Rode ed esterni Barkok e Kostic. In attacco sulla trequarti Kamada alle spalle del tandem offnesivo formato da Jovic e Silva.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Hitz; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz; Bellingham, Dahoud; Reyna, Brandt, Hazard; Haaland. Allenatore: Terzic.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Hasebe, Tuta, Ilsanker; Barkok, Sow, Rode, Kostic; Kamada; Jovic, Silva. Allenatore: Hutter.