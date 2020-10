Borussia M’Gladbach – Real Madrid: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Borussia M’Gladbach – Real Madrid del 27 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la seconda giornata del Gruppo B di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21:00

MONCHENGLADBACH – Martedì 27 Ottobre, alle ore 21:00 si giocherà Borussia M’Gladbach – Real Madrid, match valevole per la seconda giornata del Gruppo B di Champions League 2020/2021.

La presentazione del match

Da una parte i padroni di casa, in un buon periodo di forma essendo reduci dal pareggio esterno contro l’Inter nello scorso turno di Champions League e della vittoria in trasferta contro il Maiz in Bundesliga. Dall’altra la squadra ospite ha iniziato male il girone perdendo in casa contro lo Shakhtar Donetsk, ma nella Liga è riuscita a vincere in trasferta contro il Barcellona. I risultati dello scorso turno lasciano intendere che il girone sarà molto equilibrato, con ogni turno che potrà riservare sorprese.

QUI BORUSSIA M’GLADBACH – Mister Rose sembra intenzionato a confermare la formazione che ha ottenuto un buon punto a Milano nello scorso turno. I padroni di casa dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, con Sommer tra i pali, Ginter e Elvedi centrali con Lainer e Bensebaini terzini, davanti alla difesa Kramer e Neuhaus, mentre in avanti dietro all’unica punta Pléa dovremmo agire da destra a sinistra Hofmman, Embolo e Thuram.

QUI REAL MADRID – Zidane non riproporrà il massiccio turn over visto nello scorso turno del girone, non sono più permessi passi falsi. Per cui dovrebbe schierare Courtois in porta, Ramos e Varane centrali con Nacho e Mendy terzini, a centrocampo da destra a sinistra Valverde, Casemiro e Kross, mentre in avanti come ali Asensio e Vinícius supporteranno la punta centrale Benzema.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Borussia M’Gladbach – Real Madrid del 27 ottobre 2020, valido per la seconda giornata del gruppo B della Champions League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.

Le probabili formazioni delle due squadre

BORUSSIA M’GLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmman, Embolo, Thuram; Pléa. Allenatore: Rose.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kross; Asensio, Benzema, Vinícius Jr. Allenatore: Zidane.

STADIO: Borussia Park