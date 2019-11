Bosnia – Italia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Bosnia – Italia del 15 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la nona giornata delle qualificazioni a Euro 2020, calcio d’inizio alle 20.45

ZENICA – Venerdì 15 novembre alle ore 20.45 andrà in scena Bosnia – Italia, match valevole per la nona giornata del Gruppo J delle qualificazioni a Euro 2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che occupano la terza posizione, in coabitazione con l’Armenia, con 10 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la nostra Nazionale che ha già staccato il pass per i prossimi campionati Europei grazie agli otto successi conquistati in altrettante partite giocate.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Venerdì 15 novembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BOSNIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Sehic in porta, pacchetto difensivo composto da Kvrzic e Kolasinac sulle corsie esterne mentre nel mezzo Kovacevic e Bikacic. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Saric e Cimirot mezze ali mentre davanti spazio al tridente offensivo composto da Visca, Dzeko e Gojak.

QUI ITALIA – Mancini dovrebbe mandare in campo la nostra Nazionale con un modulo speculare a quello dei padroni di casa: Donnarumma tra i pali, reparto difensivo composto da Emerson e Florenzi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bonucci e Acerbi. A centrocampo Jorginho in cabina di regia con Barella e Zaniolo mezze ali mentre davanti spazio al tridente offensivo composto da Insigne, Immobile e Chiesa.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bosnia – Italia, valevole per la nona giornata del Gruppo J delle qualificazioni a Euro 2020, verrà trasmesso in diretta su RAI 1.

Le probabili formazioni di Bosnia – Italia

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Saric, Pjanic, Cimirot; Visca, Dzeko, Gojak. Allenatore: Prosinecki

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Emerson, Bonucci, Acerbi, Florenzi; Barella, Jorginho, Zaniolo; Chiesa, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini

STADIO: Stadion Bilino Polje