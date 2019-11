Azzurri in campo questa sera per migliorare ranking FIFA ed entare nelle teste di serie al sorteggio. Mancini: “faremo del nostro meglio, per batterci dovranno giocare bene”

ZENICA – Questa sera Bosnia e Italia in campo per la 9° giornata delle qualificazioni ai prossimi campionati europei. Due differenti posizioni in classifica per le nazionali che si affronteranno ma entrambe con più di una motivazione per voler portare a casa il bottino pieno. Dalle 19.45 sapremo quali saranno le formazioni ufficiali del match diretto dello svizzero Sandro Scharer, assistenti Stephane De Almeida e Bekim Zogaj, quarto uomo Alain Bieri. Ricordiamo che il match si potrà seguire in tempo reale con la nostra webcronaca a partire dall’ingresso in campo delle due squadre. Mancini alla vigilia deve sciogliere un paio di dubbi ovverio il terzino di destra e uno a centrocampo: “Sarà una bella partita. Non avendo niente da perdere, loro giocheranno sicuramente per vincere e sarà una gara interessante. Quando abbiamo iniziato questa avventura, avevamo tutti dei dubbi sul nostro girone – ha riferito in conferenza stampa – Pensavamo che Bosnia e Finlandia avessero le stesse possibilità per giocarsi la qualificazione. Per me è più forte la Bosnia, ma la Finlandia ha dimostrato di essere più brava e più continua. A Pjanic e compagni resta la possibilità di andare agli Europei tramite la Nations League“. Tra gli avversari più temuti c’è il giallorosso Dzeko. Così Bonucci: “Un grandissimo giocatore a livello internazionale che ha dimostrato in campionati diversi di saper far male, di avere grande tecnica e grande fisicità. É un attaccante che a me piace molto”.

Le formazioni ufficiali di Bosnia – Italia

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Bicakcic, Sunjic, Mihojevic, Kolasinac; Krunic, Pjanic, Jajalo; Visca, Dzeko, Besic. Allenatore: Prosinecki [formazioni ufficiali disponibili dalle ore 19.45]

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Emerson, Bonucci, Acerbi, Florenzi; Barella, Jorginho, Tonali; Chiesa, Belotti, Insigne. Allenatore: Mancini [formazioni ufficiali disponibili dalle ore 19.45]

SEGUI LA CRONACA DIRETTA